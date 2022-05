System76 brengt Linux-workstation met maximaal vier RTX Quadro-videokaarten uit

System76 brengt zijn Thelio Mega-workstation uit. Deze Linux-desktop beschikt over een Threadripper-cpu en maximaal vier Quadro RTX-videokaarten. De desktop heeft een adviesprijs vanaf 7499 dollar.

Het bedrijf voorziet de Thelio Mega van een AMD Threadripper 3000-processor met 24, 32 of 64 cores. De desktop kan worden uitgerust met verschillende aantallen videokaarten. Het basismodel is voorzien van twee Quadro RTX 4000-videokaarten, die overeenkomt met de RTX 2070. Het duurste model heeft vier Quadro RTX 8000-gpu's. Er komen ook varianten met RTX 2080 Ti-gpu's of maximaal drie RTX 3090-videokaarten.

De behuizing van de Thelio Mega is 478mm hoog, 263mm breed en 438mm diep, waarmee de pc een midtower-formfactor heeft. De case is deels gemaakt van hout, waarbij de gebruiker kan kiezen uit verschillende soorten, kleuren en afwerkingen. De behuizing is daarnaast open-source; gebruikers kunnen de schematics van de Thelio Mega-case downloaden en de behuizing zelf nabouwen.

Afbeeldingen via System76

De pc maakt volledig gebruik van luchtkoeling. Verder heeft de pc twee RJ45-connectors, zeven USB 3.2 Gen 2-aansluitingen van het type-A en een USB-C-connector. De Thelio Mega ondersteunt daarnaast 10-gigabit-ethernet. De computer is standaard voorzien van een 1600W-voeding met een 80+-certificering en een efficiëntie van '90 procent of hoger'.

Het instapmodel van de Thelio Mega kost 7499 dollar, wat omgerekend en inclusief btw neerkomt op 7.650 euro. Voor dat bedrag levert System76 een Threadripper-cpu met 24 cores, twee Quadro RTX 4000-videokaarten, 32GB DDR4-3200-geheugen met ecc en een 250GB-NVMe-ssd met PCIe 4.0-interface. De duurste variant kost 46.953 dollar. Dat is omgerekend en met btw ongeveer 47.899 euro. Dit model is uitgerust met een Threadripper 3990X-cpu, 56TB aan ssd-opslag, vier Quadro RTX 8000-videokaarten en 256GB aan DDR4-3200-geheugen met ecc.

De Thelio Mega wordt standaard geleverd met Ubuntu of Pop_OS, de Linux-distributie van System76. Eerder deze week bracht het bedrijf een nieuwe versie van zijn besturingssysteem uit. Deze is gebaseerd op Ubuntu 20.10 'Groovy Gorilla', dat op vrijdag werd uitgebracht. Pop_OS 20.10 bevat alle nieuwe features van de meest recente Ubuntu-release, maar krijgt ook extra functies, zoals fractional scaling voor beeldschermen. De Pop_OS-installatie van de Thelio Mega kan vanuit de fabriek versleuteld worden met LUKS.

De behuizing van de Thelio Mega. Afbeeldingen via System76