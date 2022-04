System76 brengt Linux-workstations met AMD Ryzen 5000-cpu's uit

System76 introduceert zijn Thelio Mira-workstation. Deze Linux-computer beschikt over AMD Ryzen-cpu's en kan worden uitgerust met maximaal twee Nvidia RTX Quadro-gpu's. Net als andere Thelio-modellen, gebruikt de Mira een opensource behuizing.

De System76 Thelio Mira kan worden uitgerust met alle huidige AMD Ryzen 5000-cpu's, hoewel er ook een variant met Ryzen 5 3600-chip beschikbaar is. System76 levert maximaal 128GB aan DDR4-geheugen met de Thelio Mira en voorziet de workstation optioneel van ECC-geheugen. Qua opslag levert de fabrikant NVMe-ssd's met PCIe 3.0- of 4.0-interface, die kunnen worden aangevuld met SATA-ssd's of 3,5"-hdd's.

Het goedkoopste model krijgt een Nvidia GeForce GT 1030-videokaart. System76 levert ook varianten met een GTX 1650 Super, RTX 3070 of 3090, of RTX Quadro-videokaarten. De Thelio Mira-pc's met Quadro-gpu kunnen eventueel met tweede videokaart worden geleverd. De Thelio Mira wordt geleverd met 650W-, 750W- of 1000W-voeding. Alle modellen hebben een 80 Plus-certificering, waarbij de 650W-variant een efficiëntie van 82 procent of hoger heeft, wat neerkomt op 80 Plus Bronze. De overige modellen hebben een efficiëntie van 87 procent of hoger, wat overeenkomt met 80 Plus Gold.

De binnenkant van de Thelio Mira

De Mira is iets groter dan de reguliere Thelio, maar kleiner dan de Major-variant. De behuizing meet 436,35×253×331mm en is deels gemaakt van hout. Gebruikers kunnen kiezen uit verschillende houtsoorten en -kleuren. Het systeem maakt volledig gebruik van luchtkoeling. Net als andere workstations in de Thelio-serie, is ook de behuizing van de Mira opensource. System76 publiceert onder andere cad-bestanden op zijn GitHub-pagina, waarmee gebruikers de behuizing eventueel kunnen nabouwen, mits ze over de juiste apparatuur beschikken. System76 verkoopt de behuizing zelf niet los.

Het instapmodel kost 1499 dollar, hoewel gebruikers voor dat bedrag een Ryzen 5 3600-cpu, Nvidia GeForce GT 1030 en 8GB aan single-channel DDR4-geheugen krijgen. Een variant met Ryzen 5 5600X, GTX 1650 Super en 16GB geheugen in dual-channel-modus kost 2256 dollar. Het duurste model met Ryzen 9 5950X, twee Nvidia Quadro RTX 8000-gpu's, 128GB ECC-geheugen en de maximale hoeveelheid SSD-opslag kost 23.250 dollar.