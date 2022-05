Corellium krijgt Linux werkend op Mac met M1-soc en zet vroege bèta online

Virtualisatiebedrijf Corellium heeft succesvol Linux geport naar een Mac met M1-soc en heeft een 'zeer vroege bèta' van Linux voor M1 online gezet. Corellium-cto Chris Wade waarschuwt dat de port alleen voor 'geavanceerde gebruikers' is bedoeld.

Het bedrijf, dat bekendstaat om het maken van virtualisaties van Apple-producten, zegt dat het 'wat tijd overhad' en Linux naar een nieuwe Mac met M1-soc geport heeft. In een screenshot is te zien dat Linux start. Een dag later zette technisch directeur Chris Wade een voorproefje online als download, waarbij hij aangaf dat het nog geen volledige release is. In die versie werken USB en SMP nog niet. De download is inmiddels weer offline, waarschijnlijk in afwachting van een stabielere release, die het bedrijf maandag verwacht uit te brengen.

Corellium was onlangs nog in het nieuws omdat Apple een rechtszaak tegen het bedrijf deels verloor. Apple sleepte Corellium voor de rechter omdat het een iOS-emulatie aanbiedt. Volgens Apple is dat een inbreuk op zijn auteursrecht. De emulatie is bedoeld voor beveiligingsonderzoekers om op zoek te gaan naar kwetsbaarheden in iOS. Dat kan via een emulatie efficiënter dan op een fysieke iPhone.

Op dit moment is de Linux-port nog niet echt bruikbaar, geeft Corellium aan. Het bedrijf werkt nog aan een versie met stabiele USB, zegt het. Het raadt gebruikers dan ook aan om te wachten op die versie en nog niet te gaan spelen met de versie die Chris Wade online heeft gezet.