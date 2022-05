DuckDuckGo groeit met 62 procent in een jaar

Het aantal dagelijkse zoekopdrachten via de op privacy gerichte zoekmachine DuckDuckGo is afgelopen jaar met 62 procent gegroeid. Het aantal kwam eerder deze maand voor het eerst uit boven 100 miljoen per dag.

DuckDuckGo denkt dat de groei te danken is aan de behoefte aan meer privacy online, aldus Bleeping Computer. De zoekmachine wil zich onderscheiden door gebruikers niet te tracken en weet daardoor weinig van de gebruikers. Het marktaandeel blijft beperkt. In Engelssprekende landen als de VS en Canada zou DuckDuckGo op mobiel de tweede zoekmachine zijn, na Google.

Dat is in Nederland anders. In Nederland staat DuckDuckGo volgens Statcounter op 0,85 procent, ongeveer 7,5 procent hoger dan een jaar geleden. Google staat iets lager dan een jaar geleden, maar nog altijd op 94,3 procent; Bing is de tweede op desktop, vermoedelijk mede door de integratie met het startmenu van Windows 10; het aandeel komt uit op 3,3 procent. Op mobiel staat DuckDuckGo wel op plek 2, met 0,64 procent van de zoekopdrachten. Google komt daar uit op 98 procent.