Foto toont opvolger ASUS ROG Phone 3

Er is een foto verschenen van wat de opvolger zou worden van de ASUS ROG Phone 3. De foto toont een grote rode knop aan de linker onderkant, vermoedelijk om de game-modus van de telefoon te activeren.

De foto komt van WHYLAB op Weibo, een bekende leaker van foto's van onaangekondigde smartphones. Hoewel de opvolger van de ROG Phone 3 normaal gesproken ROG Phone 4 zou heten, staat er duidelijk 05 op de behuizing geschreven. Het cijfer 4 is in sommige Aziatische culturen een ongeluksgetal en sommige telefoonmakers gebruiken dat cijfer liever daarom zo min mogelijk; OnePlus ging bijvoorbeeld van 3 naar 5 in zijn telefoonserie.

De foto toont verder dat de nieuwe ROG Phone een 64-megapixelcamera krijgt, een resolutie die op smartphones veel in gebruik is. Daarnaast zijn nog twee lenzen te zien. ASUS is al begonnen met teasen van zijn nieuwe ROG Phone. De telefoon krijgt vermoedelijk een Qualcomm Snapdragon 888-soc en 8GB aan geheugen. Uit een keuring bleek dat hij met 65W kan worden opgeladen. ASUS heeft niet gereageerd op de publicatie van de foto.