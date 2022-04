ASUS brengt ROG Phone 5 eind maart uit vanaf 799 euro

ASUS heeft zijn ROG Phone 5 aangekondigd. De Android 11-smartphone met Snapdragon 888-soc en 144Hz-oledscherm verschijnt in diverse varianten, waarvan de goedkoopste 799 euro kost. De duurste uitvoering met 18GB Lpddr5 kost 1299 euro.

ROG Phone 5 Ultimate

De basisuitvoering van de ROG Phone 5 heeft 8GB Lpddr5-geheugen en 128GB aan UFS 3.1-flashopslag. In de duurste variant zit 18GB Lpddr5 en 512GB flashopslag. Alle uitvoeringen hebben een 6000mAh-accu en Qualcomms Snapdragon 888-soc met geïntegreerde 5G-modem.

ASUS voorziet zijn nieuwste gamesmartphone van een 6,78"-oledscherm van Samsung, met een resolutie van 2448x1080 pixels en een refreshrate van 144Hz. De piekhelderheid is 1200cd/m². De behuizing heeft afmetingen van 173x77x10mm en weegt 239 gram. Naast een USB-C-aansluiting heeft de telefoon ook een 3,5mm-jack.

Aan de achterkant zit een primaire 64-megapixelcamera die 8k-video's met 30fps kan opnemen. De tweede camera heeft een 13-megapixelsensor en ultragroothoeklens en de derde camera is een 5-megapixelsensor met met close-uplens voor 'macrofoto's'. De selfiecamera met 24-megapixelsensor is weggewerkt in een rand boven het scherm. Daardoor zit er geen gat of inkeping in het scherm.

De ROG Phone 5 Pro- en Ultimate-uitvoeringen hebben ledjes aan de achterkant en een matrixpatroon waar animaties op weergegeven kunnen worden. De smartphones zijn ook voorzien van ASUS' AirTrigger 5-techniek, dat zijn schouderknoppen die door middel van ultrasoon geluid werken. Volgens de fabrikant zijn die verbeterd ten opzichte van de vorige ROG Phone-modellen.

ASUS meldt dat de telefoons vooruit te bestellen zijn en in de webwinkel staat dat de ROG Phone 5 vanaf 29 maart wordt geleverd. Dat gaat om de goedkoopste uitvoering. Duurdere versies volgen later.

De ROG Phone 5 is de opvolger van de ROG Phone 3. Vermoedelijk slaat ASUS een getal over omdat 4 in China een ongeluksgetal is. De uitspraak van vier is in het Chinees vergelijkbaar met de uitspraak van het woord 'dood'.