Afbeelding en specificaties van ASUS ROG Phone 5 verschijnen online

Er zijn details van de komende ASUS ROG Phone 5 online verschenen. De telefoon wordt op 10 maart officieel aangekondigd, maar DxOMark heeft vroegtijdig een review over de smartphone gepubliceerd.

De review van DxOMark focust zich op de audiokwaliteit van de ROG Phone 5 van ASUS, hoewel het medium ook verschillende technische specificaties noemt. Zo blijkt dat de telefoon een Snapdragon 888-soc krijgt. Dat is het huidige topmodel van chipfabrikant Qualcomm. De Snapdragon 888 wordt gemaakt op Samsungs 5nm-procedé en beschikt onder andere over een geïntegreerd 5G-modem. De accucapaciteit en schermresolutie zijn nog onbekend.

Uit de achterkant van het toestel, blijkt dat de primaire camerasensor een resolutie van 64 megapixel heeft en is voorzien van een quad-bayerfilter. De telefoon heeft nog twee andere camera's, maar details daarover zijn nog niet bekend. DxOMark claimt verder dat de ROG Phone 5 'de beste audiokwaliteit biedt' van alle smartphones die het medium tot nu toe heeft getest. De telefoon heeft een dac van ESS, stereospeakers aan de voorkant en beschikt over een 3,5mm-jack.

De achterkant van de smartphone bevat daarnaast enkele kleine leds, die vermoedelijk gebruikt kunnen worden om afbeeldingen te tonen. ASUS introduceerde eenzelfde functie, genaamd AniMe Matrix, in 2019 voor zijn Zephyrus G14-laptop. De ROG Phone 5 lijkt verder een rode knop aan de zijkant van het toestel te hebben, die vermoedelijk wordt gebruikt om de gamemodus van de telefoon in te schakelen.

ASUS kondigt zijn ROG Phone 5 op 10 maart officieel aan, om 12:00 uur Nederlandse tijd. Het is onwaarschijnlijk dat de smartphone in officieel in Nederland uitkomt. Asus verloor in 2019 een rechtszaak met Philips, waarna het bedrijf al zijn smartphones van de Nederlandse markt moest halen.