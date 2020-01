Asus brengt Zephyrus-laptop van 14" met 7nm-Ryzen en RTX 2060 uit

Asus toont tijdens de CES twee Zephyrus-laptops met Ryzen 7 4800HS-cpu's met 8 cores en 16 threads. De fabrikant komt met een 14"- en 15"-model. Het grotere model wordt daarnaast optioneel geleverd met een 240Hz-scherm. De kleinere heeft ledjes aan de achterkant.

De Asus Zephyrus G14 en G15 bevatten beide een Ryzen 7 4800HS, die 8 cores en 16 threads heeft en gemaakt is op een 7nm-procedé. Deze cpu is gebaseerd op de Zen 2-architectuur, die ook wordt gebruikt in Ryzen 3000-desktop-cpu's. Op het moment van schrijven zijn de kloksnelheden van de 4800HS nog niet bekend. Beide laptops bevatten maximaal 32GB aan ddr4-ram op een snelheid van 3200MHz. De G14 bevat standaard een RTX 2060 met 6GB aan gddr6-geheugen, terwijl bij de G15 keuze is uit een RTX 2060 en een GTX 1660 Ti, die beide ook over 6GB aan gddr6-vram beschikken. Verder hebben beide laptops maximaal een 1TB nvme-ssd

De Asus Zephyrus G14

De Zephyrus G14 is 17,9mm dik, weegt 1,6 kilogram en bevat een 14"-scherm met keuze uit een fullhd-paneel met verversingssnelheid van 60Hz of 120Hz, of een 1440p-scherm van 60Hz. Het 120Hz-scherm en de 1440p-variant ondersteunen beide FreeSync. Dit wordt ondersteund op de Nvidia-videokaarten dankzij de geïntegreerde Radeon-gpu in de Ryzen 7 4800HS. De schermen kunnen daarnaast 100 procent van de srgb-kleurruimte weergeven.

De G15 is 19,9mm dik en weegt 2,1 kilogram. Het 15"-scherm kan geleverd worden met 144Hz-paneel met resolutie van 1920x1080 pixels, of een 240Hz-variant met eenzelfde resolutie. Beide schermen ondersteunen FreeSync. Het 240Hz is daarnaast gevalideerd voor Pantone-kleurweergave, en kan 100 procent van het srgb-kleurspectrum weergeven.

De Asus Zephyrus G15

Beide laptops kunnen zowel opladen over usb-c met 65W, of met een bijgeleverde AC-adapter met 180W aan vermogen. Eerstgenoemde is vooral bedoeld voor lichte workloads; wanneer de losse gpu wordt gebruikt, is de 180W-oplader nodig. Beide laptops ondersteunen daarnaast Wi-Fi 6 dankzij de aanwezigheid van een 802.11ax-radio. De G14 heeft twee usb-aansluitingen met een doorvoersnelheid van 5Gbit/s van het type A, terwijl de G15 er drie heeft. De G15 heeft daarbij een usb-aansluitingen die met 1)gbit/s data kunnen vervoeren via een usb-c-poort. De G14 heeft daarvan één extra aansluiting, die ook DisplayPort-alt-mode ondersteunt. Verder hebben beide laptops een hdmi 2.0b-aansluiting en een 3,5mm-jack voor audio. De G15 heeft een rj-45-ethernetpoort; de G14 heeft dit niet.

De behuizing van de G14 bevat 1215 kleine leds die gebruikt kunnen worden om eigen afbeeldingen te tonen. Ook kunnen de leds audiovisualisaties of geanimeerde gifs weergeven. Asus noemt dit een AniMe Matrix genoemd. De G15 heeft dit niet. Het is nog niet bekend wat de laptops gaan kosten. Ook de releasedata zijn nog onbekend.

Asus' AniMe Matrix-ledscherm