ASUS kondigt nieuwe line-up ROG Zephyrus-laptops aan met i9-11900H

ASUS kondigt dinsdag in een persbericht een nieuwe serie laptops aan met 11e generatie Intel-processors in de Republic of Gamers-lijn. Het gaat om de eerder uitgelekte ROG Zephyrus M16 met Intel Core i9-11900H-processor en de ROG Zephyrus S17.

Begin april doken er al beelden op van de nieuwe Zephyrus M16-laptop. De laptop krijgt inderdaad de nieuwe i9-11900H-cpu met een turbofrequentie tot 4,9GHz. Verder is de laptop standaard uitgerust met een GeForce RTX 3060 6GB DDR6, maar er is ook een krachtigere versie beschikbaar met een GeForce RTX 3070 8GB DDR6.

Het 16"-scherm wordt omrand door een dunne bezel van 4.6mm en heeft een verversingssnelheid van 165hz. De laptop weegt 1,9kg en is 2cm dik. De Zephyrus M16 heeft een 90Wh-accu, wat volgens ASUS genoeg is voor 10 uur aan videoplayback. De laptop ligt later deze maand in de winkels en de adviesprijs begint bij 2299 euro voor het standaard model.

ASUS ROG Zephyrus M16

Naast de M16 komt ASUS ook met de ROG Zephyrus S17. Deze 17,3"-laptop is ook uitgerust met een Intel Core i9-11900H-processor, maar krijgt met de GeForce RTX 3080 8GB GDDR6 een krachtigere gpu. Ook is er de mogelijkheid tot een upgrade naar de GeForce RTX 3080 16GB GDDR6. Opvallend is het toetsenbord dat omhoog kan worden geklapt, dit zorgt voor betere koeling volgens de fabrikant.

De krachtigere gpu en opklapbaar toetsenbord zorgen er wel voor dat de de Zephyrus S17 wat zwaarder is. De laptop is met 2,6kg ruim een halve kilo zwaarder dan de M16. De S17 krijgt dezelfde 90Wh-accu. De laptop is ook later deze maand verkrijgbaar en begint bij een adviesprijs van 2799 euro.

ASUS ROG Zephyrus S17