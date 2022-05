ASUS maakt 13"-gamelaptop van 1,3kg en optionele compacte RTX 3080-egpu van 1kg

ASUS brengt een dunne 13,4"-gamelaptop uit met daarin een GTX 1650. Ook heeft ASUS een bijbehorende externe RTX 3080-videokaart gemaakt, in een compacte behuizing en met een propriëtaire aansluiting die acht PCIe-lanes biedt. De combinatie kost 3299 euro.

De ASUS ROG Flow X13 is een convertible met een 13,4"-scherm dat op een 360-gradenscharnier is bevestigd. Het scherm heeft een 16:10-verhouding en een resolutie van 1920x1200 pixels, bij een refreshrate van 120Hz. Het apparaat is 15,8mm dik en weegt 1,3kg. In die kleine behuizing stopt ASUS een AMD Ryzen 9 5800HS-processor met een tdp van 35W. Ook zit er een GeForce GTX 1650-videokaart in de laptop zelf. Er is 16GB aan Lpddr4x-geheugen op het moederbord gesoldeerd en voor opslag is er een 512GB-NVMe-ssd aanwezig.

ASUS gaat deze configuratie van de ROG Flow X13 verkopen voor 1599 euro, maar voor wie op zoek is naar meer mobiele grafische rekenkracht, komt er ook een optionele externe mobiele RTX 3080-videokaart: de ROG XG Mobile eGPU. Dat gaat om een volledig custom ontwerp van ASUS, in een extern kastje dat 1kg weegt en afmetingen van 155x208x29mm heeft. Daarmee is de externe gpu veel kleiner dan reguliere egpu-behuizingen, waar een desktopvideokaart in past.

Voor de XG Mobile eGPU gebruikt ASUS een propriëtaire connector; de externe RTX 3080 kan dus alleen op de ASUS Flow X13 worden aangesloten. ASUS kiest daarvoor om de beschikking te krijgen over acht PCIe 3.0-lanes, voor een bandbreedte van 63GB/s. Dat is hoger dan wat Thunderbolt 4 kan bieden. De connector bevat ook een USB 3.2 Gen2-interface en beiden zijn gecombineerd in een brede stekker met een vergrendeling. De mobiele RTX 3080 in de externe behuizing verbruikt tot 150W en is volgens ASUS geklokt op 1810MHz.

In de compacte behuizing van de externe gpu is ook een voeding voor de videokaart geïntegreerd. De ROG Flow X13-laptop weegt 1,3kg en het totaalgewicht met de XG Mobile eGPU is dus 2,3kg. ASUS gaat de combinatie van laptop en externe videokaart voor 3299 euro verkopen. De laptop heeft bij die uitvoering een snellere processor, meer geheugen en opslag en een hogere schermresolutie.