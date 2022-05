Telegram heeft meer dan 500 miljoen gebruikers na recente toestroom

Chatdienst Telegram is in de eerste week van januari voorbij de 500 miljoen maandelijkse actieve gebruikers gegaan. Telegram meldt daarnaast een toename van 25 miljoen actieve gebruikers in de afgelopen dagen, waarvan een kwart uit Europa.

Telegram-baas Pavel Durov schrijft in een Telegram-bericht dat de dienst in de eerste week van januari de 500 miljoen passeerde en daarna opnieuw hard groeide. Aanzienlijk sneller dan vorig jaar, toen gemiddeld 1,5 miljoen nieuwe gebruikers zich per dag aanmeldden voor de dienst. Er zijn vaker pieken van nieuwe gebruikers geweest, maar 'deze keer is het anders', zegt hij.

Telegram-ceo Pavel Durov

De belangrijkste reden voor de groei lijkt de recente update aan de privacyvoorwaarden voor WhatsApp, waardoor gebruikers buiten Europa verplicht lijken te worden om WhatsApp-accountgegevens te delen met Facebook voor advertentiedoeleinden. Durov opent dan ook direct de aanval op Facebook in zijn post: "Mensen willen niet langer gegijzeld worden door techmonopolies die met alles denken weg te kunnen komen zolang hun apps de kritieke massa aan gebruikers hebben."

In april vorig jaar meldde Telegram 400 miljoen maandelijke actieve gebruikers te hebben. In maart 2018 waren dat er 200 miljoen en in februari 2016 100 miljoen. Telegram werd in 2013 opgericht. Hoewel er nog geen cijfers zijn van het aantal actieve WhatsApp-gebruikers na de nieuwe privacyvoorwaarden, had die dienst vorig jaar meer dan twee miljard gebruikers.

Ook open source-berichtendienst Signal zag de laatste dagen een enorme toename aan gebruikers. Het waarschuwde gebruikers dat het daarom langer kan duren voordat ze verificatiecodes ontvangen. Signal staat erom bekend dat het helemaal geen informatie opslaat van gebruikers. Telegram slaat contactgegevens, contacten en de user-ID op. Dat is nog steeds aanzienlijk minder dan WhatsApp, dat accountinformatie, contacten, status, betalingen, gebruikerslogs, device-informatie, locatie, cookies, advertentiegegevens, user-ID, en meer verzamelt. WhatsApp en Signal gebruiken standaard end-to-end encryptie. Telegram heeft die optie in secure chats, legt Durov uit in deze post.