Chatdienst Signal heeft last van storing - update

Chatdienst Signal had maandagochtend last van een storing. Hierdoor konden gebruikers geen berichten meer sturen of gesprekken voeren met elkaar. Het team achter de berichtendienst bevestigde de hinder en kon enkele uren na de storing de problemen grotendeels verhelpen.

Signal meldt op zijn Twitter-pagina dat het gaat op een hostingprobleem, maar geeft op het moment van schrijven geen verdere details. Gebruikers schreven op sociale media dat de problemen sinds 05u00 deze ochtend begonnen en meldingen op Downdetector bevestigden dat.

Ongeveer twee uur na de mededeling over de storing, lijken de meeste problemen verholpen te zijn. "De berichtendienst is voor 99 procent van de gebruikers online. We werken nog steeds aan die laatste procent", klinkt het op Twitter.