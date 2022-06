Signal vraagt gebruikers om optionele maandelijkse donatie

Signal gaat gebruikers vragen om een maandelijkse donatie te doen. De chat-app hoopt daarmee een duurzamer verdienmodel te kunnen vinden. Gebruikers die doneren krijgen een badge op hun profielfoto te zien.

De betaalfunctie zit in de meest recente versie van de app. Gebruikers kunnen vanaf die versie een Signal Sustainer worden, schrijft het bedrijf. Er zijn drie tiers. Gebruikers kunnen 5, 10 of 20 euro per maand doneren aan de chat-app. In ruil daarvoor krijgen ze respectievelijk een ster, planeet of zon als badge op hun profielfoto in de chatlijst te zien. Betalingen vinden maandelijks plaats, maar alleen als gebruikers de app in die maand ook actief gebruiken. Als ze de app niet gebruiken of verwijderen zet Signal het abonnement automatisch stop.

Betalen is alleen mogelijk met Google Pay of Apple Pay, maar Signal zegt dat het de betalingen alsnog privé houdt. Daarvoor gebruikt het hetzelfde encryptie-scheme als het voor groepschats gebruikt. Daarbij krijgt een client een anonieme identifier die niet terug te voeren is op een specifieke betaling.

Signal schrijft dat het met het abonnementsmodel een nieuwe vorm van inkomsten wil vinden. Het bedrijf benadrukt dat het afhankelijk is van donaties van gebruikers, met de kanttekening dat er soms miljoenendonaties binnenkomen van een handvol individuele donateurs.