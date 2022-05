Apple maakt contactloos betalen tussen iPhones mogelijk met Tap to Pay in VS

Apple maakt het voor gebruikers in de Verenigde Staten mogelijk om te betalen met een iPhone zonder tussenkomst van andere apparaten. Het enige wat een verkoper en klant nodig hebben voor Tap to Pay is een iPhone en betaalmiddel, zoals een creditcard of Apple Pay.

Apple kondigt Tap to Pay dinsdag aan voor iPhone. Met deze nieuwe functionaliteit wordt het mogelijk om een transactie te doen door twee iPhones tegen elkaar aan te houden. Via de NFC-chip wordt de betaling voldaan. Hierdoor heeft een verkoper geen aparte betaalterminal meer nodig om klanten te laten betalen met Apple Pay of met een credit- of debitcard.

Tap to Pay is bedoeld voor zowel grote bedrijven als kleine ondernemers. Apple-topvrouw Jennifer Bailey zegt in een verklaring dat voor Tap to Pay wordt samengewerkt met meerdere betaalplatformen: "In samenwerking met betaalplatformen, app-ontwikkelaars en betaalnetwerken moet het mogelijk worden voor zowel grote als kleine bedrijven om klanten contactloos te laten betalen." Betaaldienst Stripe is het eerste platform dat Tap to Pay gaat toestaan.

Het is de bedoeling dat in de komende maanden meer betaaldiensten worden toegevoegd aan Tap to Pay. De iPhone XS en alle modellen daarna ondersteunen Tap to Pay, aldus Apple. De dienst is alleen aangekondigd voor gebruikers en bedrijven in de VS. Apple heeft nog niets bekendgemaakt over het uitbrengen van Tap to Pay in andere landen.

De technologie van Tap to Pay komt waarschijnlijk bij Mobeewave vandaan. Dit bedrijf ontwikkelde software om smartphones met een nfc-chip als betaalterminal te gebruiken. Apple heeft dit bedrijf in 2020 overgenomen. Eerdere geruchten over Tap to Pay suggereerden ook al dat het om technologie van Mobeewave gaat.