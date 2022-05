NZXT komt met nieuwe versie van zijn H1-behuizing

Fabrikant NZXT kondigt een nieuwe versie aan van zijn mini-itx-toren H1. Het nieuwe model heeft iets meer ruimte dan zijn voorganger. Ook zijn de kinderziektes uit het eerste model verholpen, waaronder het brandgevaar van de PCIe-riser.

NZXT kondigt de nieuwe H1-behuizing dinsdag aan en maakt bekend dat de toren vanaf 21 februari verkrijgbaar zal zijn. De toren krijgt een adviesprijs van 399 euro. Daarvoor krijg je een kleine vormfactorbehuizing, waarin al een AIO-koeler, PCIe-riser en een 750W-voeding geïnstalleerd zijn.

De inhoud van de toren is iets groter geworden. Volgens NZXT is de inhoud van 13 liter naar 15,6 liter gebracht. Dit moet er in de eerste plaats voor zorgen dat de kast grotere videokaarten kan herbergen. De nieuwste gpu's van AMD en Nvidia pasten namelijk niet goed in de eerste versie van de NZXT H1.

Met de eerste versie van de H1 ontstond er bij sommige gebruikers brandgevaar, omdat de PCIe-riser kortsluiting veroorzaakte. NZXT staakte tijdelijk de verkoop van de H1. Alle klanten kregen een nieuwe PCIe-riser, waarmee dit probleem niet meer op kon treden. Ook deze nieuwe versie van de H1-behuizing wordt geleverd met de verbeterde PCIe-riser.

Daarnaast zijn er kleine verbeteringen aangebracht. Zo is er een extra usb-a-poort aanwezig aan de bovenkant van de behuizing. Verder heeft de kast ook grotere ventilatieroosters gekregen, zodat de componenten beter gekoeld kunnen worden.