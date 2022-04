NZXT introduceert H510 Flow-behuizing en verhoogt prijzen wegens transportkosten

NZXT introduceert een nieuwe variant van zijn H510-behuizing. De Flow-versie heeft verbeterde ventilatie dankzij een geperforeerd paneel aan de voorkant. NZXT kondigt ook prijsverhogingen aan. Volgens de fabrikant is dat nodig wegens hoge transportkosten.

De NZXT H510 Flow is een atx-behuizing met een zijpaneel van gehard glas. Vanaf begin oktober is de kast beschikbaar, in wit en zwart. De voorkant bestaat uit een meshpaneel, wat meer doorstroom van lucht moet opleveren. De reguliere H510, een populaire behuizing die op de markt is sinds 2019, is grotendeels afgedicht. Dat model heeft enkel aan de zijkant een smal ventilatierooster.

Volgens NZXT is de H510 Flow op het nieuwe voorpaneel na gelijk aan de voorganger. De behuizing heeft een USB 3.1 Gen2-aansluiting met Type-C-connector aan de voorkant en ingebouwde kabelgeleiding. Met een adviesprijs van 110 euro is de Flow-versie een stuk duurder dan de reguliere H510, die momenteel voor zo'n 75 euro in de Pricewatch staat.

Prijsverhoging

NZXT maakt in een losse aankondiging bekend dat het zijn prijzen moet verhogen. Volgens de fabrikant is dat noodzakelijk vanwege de kosten voor vracht en andere transportlogistiek vanuit de fabrieken. Die kosten zijn aanzienlijk gestegen en fluctueren veel. Onder andere de prijzen van het verschepen van producten via zeecontainers zijn het afgelopen jaar explosief gestegen. Met relatief grote producten zoals behuizing heeft NZXT daar veel last van. De prijsverhogingen zijn nog niet te zien in de Pricewatch. Volgens NZXT komt dat doordat winkels nog uit bestaande voorraden putten. Op de NZXT-website zijn de prijzen wel aangepast.

Kraken-aio's nu ook in wit

NZXT vernieuwt ook zijn Kraken-all-in-one-waterkoelers. De Kraken X- en Kraken Z-modellen zijn voortaan ook in wit verkrijgbaar, net als de AER RGB 2-fans. De Kraken 120 krijgt upgrades met een verbeterde pomp, een groter waterreservoir en ondersteuning voor een 5V-argb-ecosysteem.

De Kraken X-modellen krijgen adviesprijzen van 170, 190 en 230 euro, voor uitvoeringen van 240mm, 280mm en 360mm. De Kraken Z-aio's kost 270, 280 of 310 euro, eveneens met radiatoren van 240mm, 280mm of 360mm.