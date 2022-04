YouTube test downloadfunctie voor Premium-gebruikers in webversie

YouTube experimenteert met een downloadfunctie in de browser voor Premium-gebruikers. Downloaden van video's is momenteel via de officiële weg alleen mogelijk in de YouTube-app. Met de nieuwe functie kan dat via de webversie en dus ook op pc's.

Bij YouTube Premium-gebruikers die toegang hebben tot de test, is een downloadknop verschenen onder video's die in de browser bekeken worden. Abonnees moeten daarvoor aangegeven hebben dat ze experimentele functies willen gebruiken, via de pagina youtube.com/new.

De functie werd gespot door Android Police en de site merkt op dat het werkt met Chrome, Edge en Opera. YouTube schrijft zelf dat de functie tot 19 oktober beschikbaar is. Of de functie later officieel terugkomt, is niet bekend.

Het downloaden van YouTube-video's is al langer mogelijk met tal van onofficiële plug-ins. Sinds de introductie van betaalde YouTube-abonnementen is er ook officiële ondersteuning voor offline kijken, maar dat werkt alleen vanuit de apps.