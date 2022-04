YouTube voegt optie toe om video’s van de telefoon verder te kunnen kijken op pc

YouTube heeft een nieuwe functie toegevoegd waarmee gebruikers video's die ze op de telefoon zijn begonnen, meteen vanaf hetzelfde punt weer verder kunnen kijken op een desktop via een minispeler onderaan het scherm.

Met de functie, die ontdekt is door 9to5Google, onthoudt YouTube hoever een gebruiker een video heeft gekeken op zijn of haar mobiel en laat het platform de gebruiker de video vervolgens verder kijken op de pc. Wanneer de gebruiker op hetzelfde Google-account YouTube opent op een desktop, staat de onafgekeken video automatisch rechtsonder het scherm, in een minispeler.

De functie werkt niet andersom; een half bekeken video op de pc verschijnt niet in de minispeler op de telefoonapp. Wel moet het volgens 9to5Google ook werken voor niet volledig bekeken video's op Android TV. YouTube heeft zelf niks gemeld over de functie. In een kleine test werkte de functie nog niet, dus het lijkt erop dat de optie nog niet naar alle gebruikers is uitgerold.

YouTube onthield al hoever een gebruiker was met een video, maar tot dusver moest een gebruiker de video op een desktop wel zelf weer eerst terugvinden. Die moeite wordt nu met deze functie bespaard gebleven. Een dergelijke functie hebben verscheidende internetbrowsers ook ingevoerd met tabbladen, waardoor tabbladen die geopend zijn op mobiel, terug te vinden zijn via de computerbrowser. Onder andere Microsoft Edge heeft die functie recent geïntroduceerd.