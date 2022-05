Microsoft Edge krijgt functie om tabbladen te delen tussen Windows en Android

Microsoft Edge krijgt een functie waarmee gebruikers tabbladen kunnen delen tussen de Windows- en Android-versies van de webbrowser. Deze feature wordt momenteel getest in de Canary-build van Edge. De functie is nog niet beschikbaar voor macOS of Linux.

Enkele gebruikers van de Edge Canary-build v92.0.873.0 voor Windows kunnen tabbladen delen met Canary Android-build 92.0.870.0 en vice versa, merkte Windows Latest deze week op. Gebruikers kunnen de functie bijvoorbeeld gebruiken om tabbladen vanaf een telefoon gemakkelijk verder te bekijken op een desktop.

Gebruikers kunnen de functie uitproberen door met de rechtermuisknop te klikken op het tabblad dat gedeeld moet worden. Een lijst met gesynchroniseerde apparaten met Edge verschijnt vervolgens in een pop-upmenu, waarna gebruikers kunnen klikken op 'send link to [apparaatnaam]' om het tabblad naar hun Android-smartphone te versturen. Gebruikers ontvangen een notificatie op hun smartphone wanneer ze een tabblad ontvangen. De werking is vergelijkbaar met een functie die in Googles Chromium-browser zit geïntegreerd; Microsoft Edge is gebaseerd op Chromium.

De functie werkt ook andersom; gebruikers kunnen in Edge voor Android kiezen om tabbladen naar een ander apparaat te sturen. Dat werkt via de 'send to devices'-knop in het menu van de mobiele webbrowser. De link moet vervolgens verschijnen in het Windows 10-notificatiecentrum.

De functie wordt momenteel nog getest in de Canary-versie 92 van Edge. Vermoedelijk komt de functie bij de stabiele release van Edge 92 beschikbaar voor alle gebruikers. Volgens de planning van Microsoft komt die update uit in de week van 22 juli, hoewel dit nog onder voorbehoud is.