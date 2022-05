Onaangekondigde Intel Core i9-11950H-laptopprocessor met acht cores verschijnt

Er is voor het eerst een onaangekondigde Intel Core i9-11950H-cpu voor laptops verschenen in de database van Geekbench. Deze processor zou onderdeel uitmaken van de Tiger Lake-H-serie van het bedrijf. Eerder verschenen andere cpu's uit deze line-up al in Geekbench.

De Intel Core i9-11950H werd getest in een ZBook Studio G8-laptop van HP, merkte VideoCardz op. Het gaat om een laptop-cpu met acht cores en zestien threads. De 10nm-processor heeft volgens de Geekbench-listing een kloksnelheid van 2,6GHz en een maximale turbofrequentie van 4,9GHz. Dit is vergelijkbaar met de eerder uitgelekte Intel Core i9-11980HK, die enkel een iets hogere boost clock van 5,0GHz heeft. De 11980HK is daarnaast overklokbaar. De i9-11950H is dat niet, gelet op het ontbreken van een 'K'-achtervoegsel.

Intel introduceerde eerder dit jaar zijn eerste Tiger Lake-H-cpu's al. Dat waren echter 35W-processors met maximaal vier cores. Het bedrijf werkt ook aan dergelijke Tiger Lake-cpu's met meer cores en een hogere tdp van 45W. Intel zou van plan zijn om deze komende processors met 45W-tdp op 11 mei aan te kondigen, schrijft VideoCardz.

Verschillende laptopfabrikanten zijn al begonnen met het teasen van komende laptops met de nieuwe Tiger Lake-chips. ASUS publiceerde op zaterdag bijvoorbeeld een teaser voor een komende ROG Zephyrus-laptop, met als slogan 'unleash the tiger inside'. Deze Zephyrus-notebook wordt op 11 mei om 14:00 uur Nederlandse tijd getoond.

De komende Tiger Lake-H-processors worden mogelijk dit jaar al vervangen voor een nieuwe cpu-serie van Intel. Het bedrijf introduceert in de tweede helft van dit jaar namelijk zijn Alder Lake-processors, die de Tiger Lake-laptopprocessors en Rocket Lake-desktop-cpu's moeten opvolgen. De Alder Lake-cpu's worden op 10nm gemaakt en bevatten twee verschillende soorten cores; meer krachtige Golden Cove-cores en energiezuinige Gracemont-kernen. Intel heeft nog geen concrete releasedatum van deze chips bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of Intel eerst de desktop- of laptopvarianten van Alder Lake op de markt brengt.