Intel kondigt drie Tiger Lake-H-quadcores met tdp van 35W aan

Intel heeft de Tiger Lake-H35-generatie van mobiele processors aangekondigd. De serie bestaat initieel uit drie processors, waarvan de Core i7-11375H de krachtigste is, met een turbo die bij gebruik van een enkele core op maximaal 5GHz kan werken.

De Tiger Lake-H35-processors zijn volgens Intel met name geschikt voor laptops die een geringe dikte combineren met gamingprestaties. Voor dat laatste zou dan de PCIe 4.0-interface voordeel moeten bieden, voor de combinatie met relatief krachtige videokaarten. De 35W-processors bieden vier PCIe 4.0-lanes.

Opvallend is dat Intel bij de aankondiging meldt dat het zijn processors gecombineerd heeft met de 'laatste generatie laptop-gpu van Nvidia', zonder hier verder details over te geven. De verwachting is dat Nvidia dinsdag mobiele RTX 30-videokaarten aankondigt. Het bedrijf plaatste een teaser die hintte op zo'n aankondiging 12 januari. Intel meldt niets over een combinatie met AMD-videokaarten.

Wel claimt Intel dat er meer dan veertig verschillende laptopmodellen met de Tiger Lake-H35-processors in de eerste helft van 2021 op komst zijn, van onder andere Acer, ASUS en MSI. In eerste instantie gaat het om drie processors, die grote overeenkomsten vertonen met de Intel Tiger Lake-U-processors van vorig jaar. Het gaat nog steeds om quadcores die Intel op 10nm maakt en met ondersteuning voor acht threads en tot aan 12MB L3-cache. De gpu is de Xe-LP met 96 execution units.

Standaard liggen de kloksnelheden iets hoger dan bij de U-serie en Intel heeft ook de maximale turbosnelheden verhoogd. Fabrikanten kunnen instellen of de processors op een 28W- of 35W-modus moeten draaien, onder andere afhankelijk van de koeling en met gevolgen voor de kloksnelheid. De Tiger Lake-U-processors zijn standaard 15W-chips maar fabrikanten kunnen ze een tdp van 25W meegeven voor hogere prestaties.

Intel noemt de Core i7-11375H een 'Special Edition'. Dit is een quadcore met kloksnelheid van 3GHz of 3,3GHz, afhankelijk of de tdp op 28W of 35W is ingesteld. De maximale turbokloksnelheid bedraagt 5GHz als een enkele core wordt belast.

Intel Tiger Lake Cores

Threads 28W

Basis 35W

Basis 1C

Turbo 2C

Turbo 4C

Turbo L3

Cache Xe

Gpu H35-serie (nieuw) i7-11375H SE 4C/8T 3 3,3 5 4,8 4,3 12 MB 96 i7-11370H 4C/8T 3 3,3 4,8 4,8 4,3 12 MB 96 i5-11300H 4C/8T 2,6 3,1 4,4 4,4 4 8 MB 96 U-serie i7-1185G7 4C/8T 3,0 - 4,8 - 4,3 12 MB 96 i7-1165G7 4C/8T 2,8 - 4,7 - 4,1 12 MB 96 i5-1135G7 4C/8T 2,4 - 4,2 - 3,8 8 MB 80 i3-1125G4 4C/8T 2 - 3,3 - 3,7 8 MB 48 i3-1115G4 2C/4T 3 - 4,1 4,1 - 6 MB 48

De Special Edition wordt niet de krachtigste Tiger Lake-H35, want Intel toont kortstondig een variant met acht cores. Deze processor kan met meerdere cores op een turbosnelheid van 5GHz werken en biedt tot aan twintig PCIe 4.0-lanes. De prestaties leiden wel tot een hogere tdp, want deze bedraagt bij de octacore 45W. Intel noemde nog geen type-aanduiding voor deze cpu, maar hij moet nog in het eerste kwartaal van 2021 verschijnen.