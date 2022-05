Intel toont Rocket Lake-benchmarks en claimt ipc-verbetering van 14 procent

Intel heeft meer details over zijn Rocket Lake-cpu's voor desktops gegeven. Volgens de fabrikant zijn de instructions per cycle tot 14 procent beter dan bij de Comet Lake-generatie. Ook toont Intel eigen benchmarks.

In zijn CES-keynote noemt Intel de ipc-verbetering van 14 procent. Dat is gemeten ten opzichte van de Comet Lake-processors en daarmee zouden de nieuwe Intel-processors per kloktik niet sneller zijn dan AMD's Ryzen 5000-processors. Dat is op te maken uit een eerdere ipc-vergelijking van Tweakers, waarin is te zien dat de Ryzen 5900X bijna 27 procent beter scoort dan de Intel Core i9-10900K bij gelijke kloksnelheid. In een slide noemt Intel een ipc-verhoging van 19 procent, maar dat is gemeten met de Spec2017-benchmark en daarmee een uitzonderlijke situatie.

Intel toont een slide met eigen benchmarks en daarin is de Core i9-11900K in bepaalde games 2 tot 8 procent sneller dan de AMD Ryzen 9 5900X. Het gaat om tests met een RTX 3080-videokaart op een 1080p-resolutie. Die lage resolutie wordt gebruikt omdat de cpu en niet de gpu dan de bottleneck vormt.

Intel besprak de Rocket Lake-S-processors in zijn CES-presentatie, maar heeft de cpu's nog steeds niet volledig aangekondigd. Er komen Core i9-, i7- en i5-varianten, maar de exacte modelnummers en specificaties heeft Intel nog niet gegeven. Wel was al bekend dat het topmodel acht cores heeft, dat is twee minder dan bij de Comet Lake-generatie.

Uit de kleine lettertjes is wel op te maken dat het gebenchmarkte model de Core i9-11900K is en dat die chip een maximale kloksnelheid van 5,3GHz heeft en een tdp van 125W. De Rocket Lake-processors ondersteunen DDR4 3200-geheugen, dat was DDR4-2933 bij de vorige generatie. De cpu's bieden tot twintig PCIe 4.0-lanes en hebben een geïntegreerde USB 3.2 Gen2x2-controller.

De Rocket Lake-processors hebben een geïntegreerde Intel Xe-gpu en die moet 50 procent beter presteren dan de igpu van de Comet Lake-processors. Ook kan de Xe-gpu meer schermen aansturen: drie 4k60Hz-schermen of twee keer 5k60Hz.

De Rocket Lake-processors zijn net als hun voorgangers op een 14nm-procedé gemaakt, maar Intel gebruikt een nieuwe architectuur. De processors hebben Cypress Cove-cores, wat naar verluidt een backport is van de Sunny Cove-cores uit Intels Ice Lake-processors die op 10nm worden gemaakt. De geclaimde ipc-verbeteringen wijzen daar ook op.

Intel benadrukt nog eens dat de Rocket Lake-S-processors in het eerste kwartaal van dit jaar uitkomen. Volgens geruchten zal dat in maart zijn. De processors gebruiken dezelfde lga1200-socket als de Comet Lake-varianten en passen dus in bestaande moederborden. Volgens AnandTech werken de Rocket Lake-cpu's echter niet in goedkope moederborden met de B460- of H410-chipsets. Wel werken de processors in moederborden met de Z490-, Q470- en H470-chipset.

Zelfde socket, nieuwe Z590-chipset

De nieuwe processors ondersteuning PCIe 4.0 en om daar gebruik van te maken zijn nieuwe moederborden nodig. Intel introduceert dan ook nieuwe chipsets in de 500-serie: Z590, B560 en H510. Verschillende fabrikanten hebben al Z590-moederborden aangekondigd. Die borden hebben PCIe 4.0-sleuven en M.2-interfaces met PCIe 4.0-ondersteuning.