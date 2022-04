Intel Core i7-11700K-benchmarkresultaten verschijnen in Geekbench-database

Er is een onaangekondigde Intel Core i7-11700K uit de Rocket Lake-serie verschenen in de Geekbench-database. Het lijkt te gaan om een releaseversie van de chip, die een base clock van 3,6GHz meekrijgt. De cpu wordt vermoedelijk tijdens de CES in januari aangekondigd.

Klik voor volledige grootte.

Afbeelding via Geekbench

De Geekbench-listing werd opgemerkt door Twitter-gebruiker LeakBench. Uit de listing blijkt dat de processor beschikt over acht cores met hyperthreading, zoals al werd verwacht. De chip heeft volgens de Geekbench-listing een kloksnelheid van 3,6GHz. Dat is iets lager dan de huidige Core i7-10700K, die standaard op 3,8GHz is geklokt. VideoCardz schrijft dat de komende 11700K een turbofrequentie van 5,0GHz heeft, maar dit staat niet op de Geekbench-pagina vermeld. Verder blijft de hoeveelheid cache ongewijzigd ten opzichte van Comet Lake.

De Intel Core i7-11700K haalt in Geekbench scores van respectievelijk 1807 met een enkele core en 10673 met alle cores. Bij de voorgaande Core i7-10700K bedragen deze scores respectievelijk 1349 en 8973. De Ryzen 7 5800X, die eveneens beschikt over acht cores en zestien threads, haalt zonder handmatige overklok een gemiddelde singlecore-score van 1663 met een multicore-resultaat van 10361, zo staat vermeld op Geekbench. De hoger gepositioneerde Ryzen 9 5950X met zestien cores en smt haalt gemiddelde scores van respectievelijk 1672 en 16515.

Intel introduceert de Rocket Lake-chips vermoedelijk tijdens de CES, die in januari digitaal wordt gehouden. Het gaat om een nieuwe serie desktopprocessors, die gebruikmaken van Cypress Cove-cores die op 14nm worden gemaakt. Het bedrijf bevestigde eerder dit jaar al dat de Rocket Lake-generatie maximaal wordt geleverd met acht fysieke cores. Bij de voorgaande Comet Lake-serie lag dat aantal op maximaal tien. Intel voegt onder andere ondersteuning voor PCIe 4.0 en een geïntegreerde Xe-gpu toe aan zijn komende chips.