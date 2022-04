Details over Intel Tiger Lake-H-laptopprocessors verschijnen online

Er zijn twee onaangekondigde Intel Tiger Lake-H-cpu's verschenen op Geekbench. De cpu's beschikken over vier cores met hyperthreading en een tdp van 35W. De chips worden vermoedelijk tijdens de CES aangekondigd. 45W-varianten met meer cores volgen later.

De laptopprocessors werden opgemerkt door Twitter-gebruiker Tum_Apisak. Het gaat hierbij om een Intel Core i7-11370H en een Core i5-11300H. Beide processors beschikken over vier 10nm-cores met acht threads en een tdp van 35W. De i7-variant krijgt daarbij een kloksnelheid van 3,30GHz met een turbofrequentie van 4,78GHz en 12MB aan L3-cache. Bij het Core i5-model bedragen base- en boostclocks respectievelijk 3,11GHz en 4,38GHz met 8MB L3-cache.

Specificaties van eerste Intel Tiger Lake-H-cpu's Processor Cores/threads Kloksnelheid Boost clock Tdp Intel Core i7-11370H 4C/8T, 10nm 3,30GHz 4,78GHz 35W Intel Core i5-11300H 4C/8T, 10nm 3,11GHz 4,38GHz 35W

Tum_Apisak deelt verschillende Geekbench-resultaten van beide processors. In de resultaten haalt de Core i7-variant singlecore-scores van 1566 en 1572, met multicore-resultaten van 5065 en 5084. De Core i5-11300H scoort haalt iets lager vanwege zijn lagere kloksnelheden. Die chip haalde single- en multicore-scores van maximaal 1440 en 4912.

De singlecore-resultaten zijn vergelijkbaar met die van de vooralsnog onaangekondigde Ryzen 9 5900HX-laptopprocessor van AMD. Geekbench-scores van die octacore-cpu verschenen eerder deze maand al, meldt VideoCardz. De 5900HX haalde een singlecore-score van 1535 in Geekbench. De multicore-score van de AMD-cpu bedroeg 9015. AMD introduceert zijn Ryzen 5000-laptopprocessors naar verwachting tijdens de CES in januari.

Volgens geruchten introduceert Intel zijn eerste Tiger Lake-H-laptopprocessors ook tijdens de CES, schrijft VideoCardz. Het zou hierbij enkel gaan om quadcores met een 35W-tdp. In het tweede kwartaal moeten 45W-varianten volgen. Die chips zouden over zes of acht cores met hyperthreading beschikken. Ook zouden de 45W-chips turbofrequenties tot 4,8GHz en 24MB aan L3-cache krijgen, zo meldt Duitse techsite ComputerBase. Intel bracht in september zijn eerste Tiger Lake-U-processors al uit, met tdp's van 9W tot 15W.

Geekbench-resultaten van de Intel Core i7-11370H (links) en Core i5-11300H