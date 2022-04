Slide toont Samsung Galaxy Chromebook 2 met QLED-scherm en Intel Comet Lake-cpu

Er zijn enkele details over een vermeende Galaxy Chromebook 2 van Samsung verschenen. De laptop zou beschikken over een QLED-scherm en Intel Comet Lake-processor. De Galaxy Chromebook 2 moet in februari uitkomen tegen een adviesprijs vanaf 699 dollar.

De slide is gepubliceerd door Twitter-gebruiker WalkingCat, die vaker informatie over onaangekondigde producten publiceert. Zo plaatste hij eerder op woensdag interne slides met details over de Samsung Galaxy Buds Pro-oordoppen. De informatie over de Samsung Galaxy Chromebook 2-laptop is nog niet officieel bevestigd en dient dus met een korrel zout genomen te worden. EvLeaks, een andere leaker die actief is op Twitter, plaatste overigens eerder deze week al renders van de Galaxy Chromebook 2 en meldde enkele weken daarvoor al dat een dergelijke laptop op komst is.

Een render van de Samsung Galaxy Chromebook 2. Afbeelding via EvLeaks op Voice

Volgens de slide is dit de eerste Chromebook met een QLED-paneel. Het scherm zou 100 procent van de DCI-P3-kleurruimte kunnen weergeven. De Galaxy Chromebook 2 heeft een beelddiagonaal van 13,3". Hierbij wordt geen resolutie genoemd, maar de huidige Galaxy Chromebook heeft een 13,3"-amoledscherm met 4k-resolutie. Ook zou de Galaxy Chromebook 2 voorzien zijn van een Intel Core i3-processor uit de tiende generatie.

De laptop zou verder een accuduur van ruim 12 uur hebben, zo staat op de slide vermeld. In de slide wordt ook Wi-Fi 6-ondersteuning genoemd, hoewel daarbij Wi-Fi 6 Gigabit 'ac' staat. Dat lijkt niet te kloppen, aangezien Wi-Fi 6 gebruikmaakt van de 802.11ax-standaard. Elders op de slide wordt de ax-standaard wél genoemd, evenals een maximale theoretische snelheid van 2,4Gbit/s en ondersteuning voor 2x2-mu-mimo.

De Galaxy Chromebook 2 zou in februari 2021 beschikbaar komen via Samsung en Best Buy. WalkingCat noemt in een losse tweet een adviesprijs vanaf 699 dollar. De originele Galaxy Chromebook kostte 999 dollar bij release. Het is niet duidelijk wanneer Samsung zijn Galaxy Chromebook 2 aankondigt. Op 14 januari introduceert het bedrijf naar verwachting zijn Galaxy S21-smartphones.