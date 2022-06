'Samsung werkt aan Galaxy Book Go-laptop met onaangekondigde Snapdragon-soc'

Samsung zou werken aan de Galaxy Book Go, een Windows 10-laptop met Qualcomm Snapdragon 8cx Gen X-soc. Die soc is nog niet aangekondigd. De laptop zou over drie maanden moeten uitkomen, net als de Galaxy Book Pro-laptops.

De informatie komt van slides die WalkingCat publiceert. De twitteraar heeft al vaker laten zien over informatie te beschikken van onaangekondigde Samsung-producten. De Galaxy Book Go heeft een 14"-scherm met full-hd-resolutie. De soc is een Snapdragon 8cx Gen X; die variant bestaat nog niet. Er verschenen tot nu toe een 8xc en een vrijwel gelijke 8xc Gen 2.

Volgens de slide is de Gen X voorzien van een processor die het in PC Mark10 10 procent beter doet, terwijl de score in 3D Mark rond 40 procent hoger ligt ten opzichte van de vorige generatie 8cx. De laptop heeft 8GB lpddr4x-geheugen en 256GB aan UFS-opslag. Er komt ook een goedkopere variant met Snapdragon 7c-soc, minder geheugen en minder opslag.

De Galaxy Book Pro komt in twee varianten, vermoedelijk met 13,3"- en 15,6"-schermen. De Pro-modellen hebben ten opzichte van voorganger Galaxy Book Ion nu een oledscherm, met dezelfde full-hd-resolutie. De processor is een Intel Tiger Lake-cpu, een Core i3, i5 of i7, met geïntegreerde graphics of een externe Nvidia MX450.

De laptops zijn lichter en dunner dan de voorgaande modellen: de kleine komt uit op 11,2mm en 888g, de grote op 11,7mm en 1072g. Er zijn geen gegevens over de accu die erin zit. Volgens WalkingCat komen alle modellen uit in mei en draaien ze op Windows 10. Samsung heeft nog niet gereageerd op het verschijnen van de slides.