Het belangrijkste CES 2021-nieuws op een rij

De CES zit er weer op. Hoewel de beurs ditmaal volledig digitaal plaatsvond, introduceerden fabrikanten onverminderd hun komende producten. De afgelopen week is er zóveel aangekondigd, dat het lastig was alles bij te houden. Daarom publiceren we een overzicht met verschillende aankondiging vanuit de Consumer Electronics Show 2021.

Televisies

Samsungs Neo QLED-tv

met miniledbacklight

De afgelopen weken toonden verschillende fabrikanten nieuwe televisies met miniledbacklight. Bedrijven als Samsung, TCL en LG brengen dergelijke tv's later dit jaar uit voor consumenten. LG komt met nieuwe oledtelevisies voor 2021, waaronder een G1-serie met helderder paneel, een buigbaar 48"-oledscherm en een 42"-oled-tv. Ook andere fabrikanten komen met oledtelevisies, waaronder Sony en Panasonic. LG zou daarnaast met goedkopere A1-oledtelevies komen. Samsung toont een microledtelevisie en Sony introduceert microledschermen voor professionele toepassingen en een 8k-lcd.

Processors

AMD Threadripper Pro

Zowel AMD als Intel hebben nieuwe laptopprocessors geïntroduceerd tijdens de digitale CES. AMD komt met Ryzen 5000-laptopprocessors. Die serie bestaat uit verschillende modellen met Zen 3- of Zen 2-cores, afhankelijk van de sku. Intel toont op zijn beurt de eerste Tiger Lake-H-cpu's. De afgelopen week kwam er ook nieuws over desktopprocessors naar buiten. AMD maakt zijn Threadripper Pro-processors los beschikbaar voor consumenten. Intel komt op zijn beurt met Rocket Lake-cpu's. Later dit jaar komt het bedrijf met zijn eerste 10nm-desktopprocessors.

Laptops

ASUS Flow X13-laptop met egpu

Ook op laptopgebied was er veel te zien op de digitale beursvloer. Verschillende fabrikanten toonden hun modellen met de nieuwe cpu's van AMD en Intel, in de vorm van Ryzen 5000 en Tiger Lake-H. Ook verschenen verschillende laptops met RTX 30-gpu's van Nvidia. Verder toonden fabrikanten laptops met 'hogere' schermen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan schermen met een relatieve beeldverhouding van 16:10, ten opzichte van de reguliere 16:9. Ook laptops met oledschermen doken op.

Videokaarten

Nvidia GeForce RTX 3060

Dit jaar werden er tijdens de CES verschillende videokaarten aangekondigd, met name door Nvidia. Dat bedrijf introduceerde een GeForce RTX 3060-desktopvideokaart met 12GB geheugen. Ook komt de gpu-fabrikant met laptopvarianten van zijn RTX 3080, 3070 en 3060. AMD was op gpu-gebied rustiger, maar bevestigde wel dat de eerste laptop-gpu's op basis van zijn RDNA 2-architectuur later dit jaar op de markt verschijnen. Ook komt het bedrijf dit jaar met lager gepositioneerde RDNA 2-gpu's voor desktops.

Smartphones

Qualcomms vingerafdrukscanner

Qualcomm introduceerde tijdens de CES een nieuwe vingerafdrukscanner die onder het scherm wordt geplaatst. Het bedrijf stelt dat dit model sneller en groter is dan zijn voorgaande scanner. LG teasete daarnaast zijn komende Rollable-smartphone met, zoals de naam al doet vermoeden, een oprolbaar scherm. Samsung introduceerde afgelopen week een Exynos 2100-soc en zijn Galaxy S21-smartphones, hoewel het bedrijf dit strikt genomen buiten de CES om deed. Archos komt met een stootvaste 5G-smartphone met 8000mAh-accu.

Monitoren

Acers 1440p 275Hz-monitor

Zo komt LG onder andere met een 31,5"-oledmonitor met 4k-resolutie van 3840x2160 pixels. Dell komt op zijn beurt met een gebogen 40"-scherm met resolutie van 5120x2160 pixels. LG doet hetzelfde en introduceerde verder verschillende gamingmonitoren. Daarnaast kwamen fabrikanten als ASUS en LG met een 4k144Hz-monitor met HDMI 2.1-aansluitingen. Ook Acer toonde zo'n monitor en introduceert ook een 1440p-scherm met 275Hz-paneel. ASUS komt verder met een draagbare 14"-ips-monitor met full-hd-resolutie en aanrakingsgevoelig scherm in de ProArt-serie. Het bedrijf claimt dat de monitor de volledige sRGB-kleurruimte kan tonen en vanuit de fabriek is gekalibreerd.

Computerspul

Er zijn onder andere nieuwe Intel-moederborden in aankomst. Fabrikanten als ASUS, ASRock, Biostar en MSI kondigen onder andere hun Z590-borden aan, die bedoeld zijn voor de Rocket Lake-desktopprocessors die later dit kwartaal uitkomen. Z590-moederborden krijgen onder andere PCIe 4.0-ondersteuning voor M.2-ssd's en uitbreidingskaarten als gpu's.

Intel NUC met RTX 2060

Verder vernieuwt Intel zijn NUC Phantom Canyon-mini-pc's. Deze computers beschikken over een Tiger Lake-cpu en een RTX 2060-gpu van Nvidia. De fabrikant noemt nog geen officiële adviesprijzen. Ook Zotac toont een nieuwe mini-pc. De ZBOX Magnus One krijgt onder andere een GeForce RTX 3070-videokaart, een Intel Core i7-10700-desktopprocessor en 16GB DDR4-geheugen. Thermaltake komt verder met nieuwe behuizingen, waaronder een towercase voor Mini-ITX-moederborden.

Western Digital toont een externe ssd van 4TB met sequentiële lees- en schrijfsnelheden van ongeveer 1GB/s, die 828 euro gaat kosten. Daarnaast zijn er nieuwe, interne PCIe 4.0-ssd's op komst. Kingston, MSI en Gigabyte werken aan dergelijke ssd's, die allemaal sequentiële leessnelheden van maximaal 7GB/s moeten halen. De verschillende fabrikanten noemen nog geen adviesprijzen voor hun respectievelijke drives.

Netwerk en smarthome

Netgear Nighthawk Wi-Fi 6E-router

Verschillende fabrikanten tonen hun eerste netwerkproducten met Wi-Fi 6E-ondersteuning. Die standaard voegt onder andere ondersteuning voor de 6GHz-frequentie toe. Zo toont TP-Link zijn Archer- en Deco-routers. Linksys komt met een Wi-Fi 6E-meshrouter, terwijl Netgear een reguliere Nighthawk-router met ondersteuning voor deze standaard aankondigt.

Roborock komt verder met een S7-stofzuigrobot met dweilfunctie die werkt met ultrasone vibraties en TP-Link komt met een slimme videodeurbel en beveiligingscamera. Samsung toont ook een robostofzuiger, die is voorzien van lidar-sensoren. Synology komt met een RackStation RS1221+-nas met acht bays en redundante stroomtoevoer.

Overig

Razers Project Hazel-mondkap

Uiteraard was er nog veel meer te zien op de digitale beursvloer. Zo komt Lenovo met een AR-bril die tot vijf virtuele pc-monitoren kan weergeven en toont Vuzix een bril met microledschermpjes, die smartphonenotificaties kan weergeven. Ook TCL komt met een videobril met 1080p-oledschermpjes en een tablet met lcd zonder backlight. Verder tonen verschillende fabrikanten schoonmaakrobots. Bedrijven komen ook met 'covid-gadgets', waaronder verschillende 'slimme mondkapjes'. De MaskFone is een mondkapje met geïntegreerde telefoon waarmee gebruikers kunnen bellen en Razers Project Hazel heeft desinfecterende uv-lampjes en elektrische luchtfilters.

