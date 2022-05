Hitman 2-levels vanaf Steam importeren naar Hitman 3 op Epic Store kan toch niet

Spelers die straks Hitman 2-levels in Hitman 3 willen spelen, en die Hitman 2 al hebben op Steam, zullen toch nog een keer moeten betalen voor die content omdat Hitman 3 tijdelijk exclusief voor de Epic Games Store is en vanuit Steam importeren ondanks eerdere beloften toch niet kan.

Ontwikkelaar IOI besloot bij Hitman 3 om alle levels van de vorige twee games speelbaar te maken in deze nieuwe game. Wie de vorige twee games al heeft, krijgt de oude levels gratis in de nieuwe game. In augustus van vorig jaar stelde ontwikkelaar IO Interactive dat als spelers Hitman 2 op Steam hebben, ze de Hitman 2-levels in Hitman 3 konden krijgen ondanks dat die game niet op Steam, maar op de Epic Games Store staat. Daar is het nu op teruggekomen. Dit detail is extra belangrijk omdat Hitman 2 juist weer exclusief op Steam staat.

Wie de Hitman 2-content dus in Hitman 3 wil hebben en H2 al op Steam heeft, heeft dus twee opties: wachten tot de Epic-exclusiviteitsperiode van een jaar is verstreken en de game op Steam kopen, of de Hitman 2-content in de vorm van dlc op de Epic Store kopen en daarmee dus nog een keer voor die content betalen. Ter compensatie biedt IOI deze access pass de eerste 14 dagen na de release van H3 en daarna ook met regelmaat wel aan met 80 procent korting, schrijft het nu in een pre-launch guide. De prijs van de dlc is nog niet bekend. In de pre-launch guide stelt het ook dat IOI 'er alles aan heeft gedaan om dit proces soepel en spelersvriendelijk te laten verlopen'.

De levels worden niet alleen geport naar Hitman 3, maar ze krijgen ook grafische verbeteringen mee. In het bijzonder zou een groot verschil te merken moeten zijn op het gebied van verlichting en reflecties. Hitman 3 komt op 20 januari uit op de Epic Store, PlayStation 4, 5 en PSVR, Xbox One en Series S/X, de Nintendo Switch en Google Stadia.