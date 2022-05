Pc-gamers kunnen Hitman 2-levels toch wel importeren naar Hitman 3 op Epic Store

Eigenaren van Hitman 3 kunnen toch wel hun levels uit Hitman 2 vanaf Steam importeren naar de pc-versie van de game, die een jaar lang exclusief is voor de Epic Games Store. Vorige week stelde ontwikkelaar IO Interactive dat dit niet mogelijk zou zijn.

IO Interactive maakt de nieuwe beslissing kenbaar op Twitter. De studio geeft aan dat alle pc-gamers die Hitman 1 of 2 hebben, de levels uit die games kosteloos naar Hitman 3 kunnen importeren. De ontwikkelaar garandeert daarbij dat spelers deze spellen niet opnieuw hoeven aan te schaffen. Daarmee komt het bedrijf terug op een eerdere beslissing, die de ontwikkelaar afgelopen weekend verkondigde. De mogelijkheid om Hitman 2-levels te importeren naar de Epic Games Store-versie van Hitman 3, zou 'in de komende weken' worden uitgerold.

Hitman 3 verschijnt op 20 januari en de pc-versie van deze game komt een jaar lang exclusief beschikbaar via de Epic Games Store. Ontwikkelaar IO Interactive besloot om Hitman 3 te voorzien van oude levels uit de voorgaande titels in de nieuwe Hitman-trilogie. Eigenaren van de vorige twee titels in deze serie zouden gratis toegang krijgen tot die levels, die eveneens een grafische upgrade krijgen.

In augustus vorig jaar stelde IO Interactive dat eigenaren van de pc-versie van Hitman 2, die juist exclusief beschikbaar is op Steam, ook toegang tot levels uit die game zouden krijgen in Hitman 3 wanneer de komende game in de Epic Games Store verschijnt. Afgelopen weekend kwam de ontwikkelaar hier echter op terug. De studio stelde toen dat dit tóch niet mogelijk zou zijn, maar draait deze beslissing enkele dagen later dus weer terug.