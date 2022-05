Speedrunners doorlopen eerste Hitman 3-level in minder dan tien seconden

Hitman 3 is nog geen week uit, maar speedrunners zijn al volop bezig met het verbreken van wereldrecords binnen het spel. Zo hebben meerdere gamers het eerste level, dat zich afspeelt in Dubai, in minder dan tien seconden voltooid.

Verschillende speedrunners hebben zulke runs gepubliceerd in de Any%-categorie, zo merkte ook PCGamesN op. Op zaterdag publiceerde speedrunner Wreak de eerste geverifieerde run van negen seconden op Speedrun.com. Inmiddels is het wereldrecord verder verlaagd naar acht seconden. Dat werd gedaan door Goron, die ook Hitman 2-speedruns deed. Vier andere speedrunners delen momenteel de tweede plek met negen seconden.

Het eerste level vindt plaats in een enorme wolkenkrabber in Dubai. Gamers die snel genoeg zijn, kunnen beide doelwitten vrijwel direct na binnenkomst omleggen. Speedrunners hoeven slechts enkele stappen in de lobby te zetten, om vervolgens beide targets in het hoofd te schieten en naar de uitgang te snellen. Hiermee wordt echter geen silent assassin-beoordeling bereikt. Het wereldrecord in die categorie bedraagt op het moment van schrijven overigens zestien seconden, een tijd die onder andere werd behaald door de Nederlandse speedrunner Pigiero.

Hitman 3 verscheen op 20 januari voor de PlayStation 4 en 5, Xbox One, Series X en Series S, Google Stadia en de pc. Op dat laatste platform is de game een jaar lang exclusief beschikbaar via de Epic Games Store. Tweakers heeft een review van de game gemaakt.

Een video van huidig wereldkampioen Goron, die het Dubai-level in acht seconden voltooide