Hitman 3-spelers melden verbindingsproblemen bij overzetten van oude savegames

Spelers van Hitman 3 melden problemen met de servers waardoor het in sommige gevallen niet mogelijk is om gameplay over te zetten. Daardoor willen veel spelers nog niet aan het spel beginnen. De ontwikkelaar werkt nog aan een oplossing.

Spelers schrijven onder andere op Reddit over hun problemen met de servers. De game is in de meeste gevallen wel te spelen, maar de problemen liggen voornamelijk bij het overzetten van oudere games. Hitman 3 is het narratieve vervolg van de voorgaande Hitman-games, en het is daarbij mogelijk om progressie van die oudere games over te zetten naar de nieuwe. Spelers die dat doen verliezen dan wel de progressie die ze in de afgelopen dagen met Hitman 3 hebben gemaakt, dus wachten veel spelers tot de problemen zijn opgelost.

Het probleem ligt bij de accountsystemen van ontwikkelaar IO Interactive. Spelers moeten hun progressie porten door in te loggen met hun IOI-account op de website van de ontwikkelaar. Die bevestigt op Twitter dat er problemen zijn en dat het werkt aan een oplossing. IO Interactive meldt ook problemen met wachtwoordresets per e-mail die niet binnenkomen. Gebruikers die hun progressie porten moeten volgens IO Interactive wachten op de statuspagina. Wanneer de problemen zijn opgelost is niet bekend. De laatste update van het bedrijf vond rond 1 uur 's nachts Nederlandse tijd plaats.

Hitman 3 kwam eerder deze week uit op Windows, de Xbox One en X, de PlayStation 4, , Nintendo Switch en Google Stadia. Tweakers heeft een review van de game gemaakt.