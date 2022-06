Control en Hitman 3 komen naar Nintendo Switch als cloudstreaminggames

De games Control en Hitman 3 komen beschikbaar voor bezitters van de Nintendo Switch. De titels worden vanuit de cloud gestreamd, waardoor een fatsoenlijke internetverbinding nodig is om ze te kunnen spelen.

De komst van Control Ultimate Edition - Cloud Version en Hitman 3 - Cloud Version werd door Nintendo aangekondigd tijdens een Nintendo Direct Mini-presentatie. Nintendo legt uit dat geïnteresseerden deze versie van Control gratis kunnen uitproberen door een opstartprogramma te downloaden, waarna het spel voor een beperkte duur is uit te proberen. Daarbij is wel een stabiele verbinding noodzakelijk. Als die niet stabiel is, wordt de dienst binnen een paar minuten verbroken. Via het opstartprogramma kunnen spelers de kwaliteit uitproberen. Als spelers na deze testperiode de game willen blijven spelen, is de aanschaf van een betaalde toegangspas nodig.

Hoogstwaarschijnlijk zal deze methode ook van toepassing zijn bij Hitman 3 - Cloud Version, al is de releasedatum voor deze titel nog niet bekend. Hitman 3 komt op andere platforms in ieder geval uit op 20 januari volgend jaar. De cloudversie van Control is momenteel al te downloaden voor de Switch. Deze Control Ultimate Edition bevat het basisspel en alle eerder uitgebrachte uitbreidingen, genaamd The Foundation en AWE. Control Ultimate Edition - Cloud Version is in ieder geval zowel in de tv- als de handheldmodus te spelen.

Deze twee games komen via cloudstreamingtechnologie beschikbaar voor Switch-gebruikers, zodat niet de interne hardware van de draagbare Nintendo-console hoeft te worden gebruikt voor het renderen van de beelden. De mogelijkheid van het streamen van games kwam eerder al beschikbaar in Japan, waar Resident Evil 7, Assassin’s Creed Odyssey en Phantasy Star Online 2.0 al speciale cloudversies kregen.