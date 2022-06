AMD Radeon RX 6800 XT en RX 6800 komen 18 november uit voor 649 en 579 dollar

AMD presenteert zijn eerste Big Navi-videokaarten. De RX 6800 en RX 6800 XT komen op 18 november uit en kosten respectievelijk 579 en 649 dollar. In december volgt de RX 6900 XT voor 999 dollar. Alle getoonde videokaarten beschikken over 16GB aan gddr6-geheugen.

AMD baseert zijn Big Navi-videokaarten op RDNA 2. Dat is de opvolger van de oorsponkelijke RDNA-architectuur, die in juli 2019 op de markt verscheen in de RX 5000-serie. AMD produceert zijn nieuwe RX 6000-videokaarten nog steeds op een 7nm-node van TSMC, maar claimt daarbij dat de producten wel efficiënter zijn. Zo zijn de kloksnelheden 30 procent hoger ten opzichte van de RX 5000-serie bij hetzelfde stroomverbruik. Eerder claimde AMD al dat de prestaties per watt van RDNA 2 50 procent hoger zouden zijn dan die van RDNA; het bedrijf meldt nu dat deze ppw met 54 procent zijn verbeterd.

Het bedrijf toonde tijdens zijn presentatie drie Big Navi-videokaarten. De RX 6800 XT lijkt het belangrijkste product in de line-up, die wordt gepositioneerd tegenover de RTX 3080 van Nvidia. De 6800 XT krijgt een adviesprijs van 649 dollar. De 6800 XT heeft 72 compute units, een boostclock van 2250MHz en een geclaimd stroomverbruik van 300W. De videokaart heeft daarnaast 16GB aan gddr6-geheugen met een 256bits-geheugenbus. AMD toont gameprestaties van de RX 6800 XT en vergelijkt deze met de RTX 3080.

De RX 6800 is het laagst gepositioneerde model dat deze presentatie werd getoond en krijgt een adviesprijs van 579 dollar. De videokaart is voorzien van 60 compute units en krijgt een boostclock van 2105MHz. De RX 6800 heeft volgens AMD een tbp van 250W en de geheugenopstelling is hetzelfde als die van het XT-model. AMD vergelijkt de RX 6800 met de RTX 2080 Ti van Nvidia. Het bedrijf claimt daarbij dat zijn gpu beter presteert dan die videokaart. AMD toont geen vergelijkingen met de nieuwere RTX 3070 van Nvidia, die morgen op de markt verschijnt.

De RX 6900 XT kost 999 dollar en wordt door AMD gepositioneerd tegenover de RTX 3090 van Nvidia. Deze videokaart beschikt over 80 cu's en heeft verder dezelfde kloksnelheden, geheugenopstelling en tbp als de RX 6800 XT. De fabrikant claimt ook dat het stroomverbruik hetzelfde blijft, met 300W.

AMD's RX 6000-line-up Model Compute units Gameclock Boostclock Geheugen Total board power Adviesprijs RX 6800 60 1815MHz 2105MHz 16GB (128MB cache) 250W 579 dollar RX 6800 XT 72 2015MHz 2250MHz 16GB (128MB cache) 300W 649 dollar RX 6900 XT 80 2015MHz 2250MHz 16GB (128MB cache) 300W 999 dollar

De door AMD gepresenteerde gameprestaties van de RX 6000-videokaarten

Alle getoonde RX 6000-videokaarten beschikken dus over 16GB aan gddr6-geheugen en gebruiken daarnaast een 256bit-geheugenbus. Dat is relatief nauw vergeleken met bijvoorbeeld de RTX 3080 van Nvidia, die beschikt over een 384bit-bus. Om dit te compenseren, introduceert AMD Infinity Cache, een soort on-die cache die de effectieve bandbreedte moet ophogen. Het bedrijf meldt dat Infinity Cache is gebaseerd op de L3-cache die wordt gebruikt in Zen-cpu's.

AMD voorziet de RX 6000-videokaarten van 128MB aan Infinity Cache en claimt dat de videokaarten hierdoor een 2,17x hogere bandbreedte bieden dan videokaarten met gddr6-geheugen op een 384bit-geheugenbus. Tegelijkertijd zou het stroomverbruik van het geheugen tien procentpunt lager liggen bij gebruik van Infinity Cache. Het is daarbij goed om te melden dat AMD spreekt van regulier gddr6-geheugen met een 384bit-geheugenbus. Nvidia gebruikt voor zijn high-end videokaarten sneller gddr6x-geheugen. Op zijn website claimt AMD overigens dat zijn Infinity Cache-set-up ongeveer een 1,78x hogere effectieve bandbreedte biedt dan gddr6x.

AMD introduceert Infinity Cache in zijn RX 6000-videokaarten

AMD toont verder verschillende nieuwe software-features met RX 6000 en Big Navi. Zo krijgen de nieuwe videokaarten ondersteuning voor raytracing middels DirectX 12 Ultimate. Het bedrijf voorziet iedere compute unit van één accelerator voor raytracing. Op termijn moet AMD ook met een Super Resolution-functie komen.

AMD noemt daarnaast Smart Access Memory, waarbij Ryzen 5000-processors gebruik kunnen maken van het gddr6-geheugen van RX 6000-gpu's. Dat moet voor prestatiewinst in games zorgen. Ook de DirectStorage-api van Microsoft wordt ondersteund, waarmee data van ssd's direct naar het gpu-geheugen verplaatst kan worden. AMD introduceert verder 'Rage Mode' in zijn Radeon Software-drivers, waarmee videokaarten een overklok krijgen.

AMD brengt zijn RX 6800 XT en RX 6800-videokaarten op 18 november uit. De RX 6900 XT volgt op 8 december. Je leest meer in de preview van de RX 6000-videokaarten, die Tweakers vanavond publiceerde.