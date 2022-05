Apple voegt ondersteuning voor AMD RDNA 2-videokaarten toe aan macOS 11.4

Apple heeft deze week een macOS-bèta uitgebracht die ondersteuning voor AMD’s RDNA 2-gpu-architectuur toevoegt aan dat besturingssysteem. Dat suggereert dat Apple binnenkort een systeem met een dergelijke RDNA 2-gpu uitbrengt.

De changelog van de update noemt ondersteuning voor AMD's Navi RDNA 2-architectuur, waaronder de Radeon RX 6800, RX 6800 XT en RX 6900 XT vallen. Apple biedt momenteel nog geen systeem aan die een dergelijke desktopvideokaart bevat, hoewel de Mac Pro van het bedrijf wél met AMD-videokaarten wordt geleverd. Mogelijk komt het bedrijf dan ook met een nieuwe Radeon Pro 6000-videokaart voor de Mac Pro. Het bedrijf bracht na de release van de Mac Pro al een Navi-videokaart uit die is gebaseerd op de oorspronkelijke RDNA-architectuur.

Enkele dagen geleden verscheen al een foto van een vermeende RDNA 2-videokaart voor Apple Mac-computers op het Chinese forum Chiphell, hoewel de leaker die deze afbeelding plaatste geen specificaties deelde. Recentelijk verscheen bovendien een mogelijke Radeon Pro W6900X-videokaart in Geekbench, die werd opgemerkt door Twitter-gebruiker BenchLeaks.

De Geekbench-listing bevat, los van de naam van de gpu, weinig concrete informatie. De gpu is getest met een Apple Metal API-benchmark, waarin de gpu scores haalt tussen de 152.000 en 171.000, schrijft ook VideoCardz. De benchmark zou uitgevoerd zijn op een Mac Pro. Het is overigens ook mogelijk dat deze test is gedaan op een zogeheten 'Hackintosh', ofwel een pc waarop macOS is geïnstalleerd. Het systeem in kwestie gebruikte een Intel Core i9-10920X-cpu, terwijl Apple de Mac Pro alleen levert met Xeon-processors. Bekende leaker _rogame speculeert op Twitter dat de gpu eigenlijk een Radeon RX 6900 XT is, die mogelijk verkeerd wordt weergegeven als Radeon Pro W6900X binnen Geekbench.