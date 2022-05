AMD geeft nieuwe Radeon Software optie voor minimale installatie

Bezitters van AMD-videokaarten kunnen voortaan een minimale installatie uitvoeren als zij drivers installeren. Het is niet meer nodig om het volledige Radeon Software-pakket te installeren. Ook is er een optie om alleen drivers te installeren.

De wijziging is doorgevoerd in Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 21.4.1. Bij het installeren krijgen gebruikers drie opties: volledige installatie, minimale installatie of alleen drivers. Voorheen was het niet mogelijk om te kiezen en werd alle software altijd geïnstalleerd.

De volledige installatie omvat naast de driver ook AMD's ReLive-streamingsoftware, het Radeon-controlepaneel en allerlei monitoringtools. Bij keuze voor minimale installatie krijgen gebruikers nog wel het controlepaneel, maar wordt de ReLive-software en andere tools niet meer geïnstalleerd. Als gebruikers enkel de driver installeren, wordt ook het Radeon-controlepaneel niet op de computer gezet. Overklokken kan dan alleen als gebruikers een andere tool gebruiken en alle instellingen moeten in games aangepast worden.

Bij de nieuwe software zit ook een vernieuwde AMD Link-client voor Windows, voor het streamen van games naar andere desktops met Radeon-gpu's. Er is nu ondersteuning om te streamen met een 4k-resolutie en framerates tot 144fps. Ook is het mogelijk om naar smartphones te streamen op 120Hz, mits telefoons een hoge refreshrate ondersteunen.

Verder voegt de driver ondersteuning toe voor AV1-decoding bij kaarten uit de Radeon RX 6000-serie en zijn er diverse problemen opgelost. De nieuwe software bevat nog wel 'bekende problemen', waaronder mogelijke shadow corruption in Cyberpunk 2077 als spelers een RX 6000-kaart gebruik en raytracing inschakelen.