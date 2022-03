AMD voegt ondersteuning voor Smart Access Memory toe aan Ryzen 3000-processors

AMD voegt ondersteuning voor Smart Access Memory toe aan zijn Ryzen 3000-desktopprocessors met Zen 2-architectuur. Voorheen liet het bedrijf deze functie alleen werken met zijn Ryzen 5000-cpu's, in combinatie met een Radeon RX 6000-videokaart.

AMD benoemde de komende functionaliteit voor Ryzen 3000-chips kort tijdens zijn Where Gaming Begins-presentatie. Het bedrijf geeft op zijn website meer details. Zo meldt AMD dat gebruikers met Ryzen 3000-systemen de meest recente biosversie voor hun moederbord moeten gebruiken voor Smart Access Memory-ondersteuning. De functionaliteit wordt toegevoegd aan Agesa-versie 1.1.0.0. De functie werkt alleen op moederborden met een 500-serie chipset, zoals X570 of B550. Ryzen 3000-eigenaren met een oudere chipset kunnen geen gebruikmaken van Smart Access Memory.

Het bedrijf verduidelijkt verder dat Smart Access Memory niet werkt op Ryzen 3000G-apu's, zoals de Ryzen 5 3400G en Ryzen 3 3200G. Die cpu's hebben wél een Ryzen 3000-modelnaam, maar maken geen gebruik van de Zen 2-architectuur waarop de overige Ryzen 3000-chips zijn gebaseerd. Gebruikers dienen verder een Radeon RX 6000-videokaart te bezitten om gebruik te maken van Smart Access Memory, meldt het bedrijf op zijn website.

De functie kan worden aangezet in de bios van een moederbord. Gebruikers doen dat door 'Re-Size BAR Support' en 'Above 4G Decoding' in te schakelen. De exacte locatie van deze instellingen is afhankelijk van het moederbordtype.

Smart Access Memory is gebaseerd op Resizable BAR, een functie die al langer zit verwerkt in de PCIe-specificatie. Deze feature laat cpu's in een keer de volledige hoeveelheid geheugen van een videokaart benaderen. AMD introduceerde de functie vorig jaar al met zijn Ryzen 5000-cpu's en claimde toen prestatieverbeteringen tot elf procent in bepaalde games. Tijdens zijn Where Gaming Begins-presentatie op 3 maart sprak het bedrijf over prestatieverbeteringen tot zestien procent.

Hoewel de feature aanvankelijk alleen werd aangeboden door AMD, zijn Intel en Nvidia inmiddels ook begonnen met het ondersteunen van Resizable BAR. Zo bracht Nvidia recentelijk zijn GeForce RTX 3060-videokaart uit, die bij release direct ondersteuning bood voor de functie. Andere RTX 30-videokaarten krijgen ook ondersteuning voor de functie via een biosupdate. Ook Intel heeft de functie toegevoegd aan zijn Z490-chipset. Tweakers heeft dit in februari getest en publiceerde toen een review.