Gerucht: AMD werkt aan Smart Access Storage, wellicht op basis van DirectStorage

AMD werkt wellicht aan een Smart Access Storage-techniek. Dat melden bronnen aan VideoCardz. Deze functie zou in juni geïntroduceerd worden in een Corsair-laptop. Het kan gaan om AMD's implementatie van Microsoft DirectStorage, maar dat is niet bevestigd.

De Corsair Voyager-laptop met AMD Smart Access Storage moet in juni uitkomen, vertelt de betrouwbare AMD-leaker Disclosuzen aan VideoCardz. Dat wijst erop dat de introductie van SAS tijdens de Computex-beurs in Taipei plaatsvindt. AMD-ceo Lisa Su houdt daar op 23 mei een presentatie, om 20.00 uur Nederlandse tijd.

Het is niet bekend wat Smart Access Storage precies inhoudt. Misschien betreft het AMD's implementatie van Microsofts DirectStorage-api. Die functie maakt het mogelijk voor de gpu om direct ssd-opslag te benaderen, zonder tussenkomst van de cpu of het geheugen. Dat moet onder meer de laadtijden in games verbeteren. DirectStorage wordt al sinds 2020 gebruikt in de Xbox Series-consoles en de api werd in maart uitgebracht voor de pc. De techniek werd eerder gedemonstreerd in de game Forspoken, die in oktober verschijnt. Tot op heden zijn er nog geen games die met DirectStorage overweg kunnen.

De naam Smart Access Storage doet verder denken aan Smart Access Memory, dat in 2020 door AMD werd geïntroduceerd. SAM is AMD's implementatie van de PCIe Resizable BAR-functie. Hiermee kunnen processors in één keer het volledige geheugen van een videokaart benaderen. Voorheen kon dat met maximaal 256MB tegelijk.