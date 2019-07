Corsair neemt pc-bouwer Origin PC over

Corsair heeft het Amerikaanse bedrijf Origin PC overgenomen. Origin PC maakt desktops en laptops die vooral gericht zijn op gamers. De merknaam blijft bestaan en Corsair blijft ook zelf pc's bouwen onder zijn eigen naam.

Als gevolg van de overname gaat Corsair zijn iCue-software voor rgb-lichteffecten op Origin PC-systemen zetten. Ook gaat Origin de Hydro X-waterkoeling van Corsair gebruiken in sommige systemen. Verdere samenwerking en integratie wordt later aangekondigd, zegt Corsair. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt.

Corsair is met name bekend van componenten, maar begon in de afgelopen jaren ook met het verkopen van complete pc's zoals de Corsair One. Ook na de overname blijven er Corsair-pc's verschijnen. De game-pc's die Corsair zelf maakt zijn relatief compact met aangepaste behuizingen, terwijl Origin PC meer traditionele game-pc's bouwt in grote behuizingen.

Origin PC levert zijn producten in de Verenigde Staten en staat ook bekend om zijn extreme projecten. Zo presenteerde het bedrijf onlangs de Big O: een game-pc waar ook een Xbox One X, PlayStation 4 Pro en een Nintendo Switch-dock ingebouwd is. Zowel de pc, Xbox als PlayStation zijn watergekoeld in dat systeem.