Corsair neemt maker modulaire controllers SCUF over

Corsair heeft SCUF Gaming overgenomen, een maker van modulaire gamecontrollers. SCUF blijft onder eigen naam actief op de markt en ook blijft het bedrijf vanuit zijn hoofdkantoor in het Amerikaanse Atlanta actief.

Met de overname van SCUF breidt Corsair zijn positie op de markt van accessoires voor professionele gamers zoals e-sporters uit. Daarnaast krijgt het bedrijf de patenten van SCUF onder zich. SUF heeft 103 patenten toegewezen gekregen en heeft nog 55 aanvragen lopen. Het gaat dan om patenten die technieken beschrijven voor de componenten aan de achterkant van controllers, triggers, thumbsticks en configureerbare knoppen aan de zijkanten.

SCUF is in 2011 opgericht en richt zich op de ontwikkeling van modulaire controllers voor gamers. Dat betekent dat controllers van het bedrijf verwijderbare paddles en verwisselbare thumbsticks met een kliksysteem hebben. Ook zijn de triggers van SCUF-controllers configureerbaar. Details over de overname, zoals een overnamebedrag, zijn verder niet bekendgemaakt.