SCUF brengt Xbox-controllers uit die vrijwel gelijk zijn aan Microsoft-versies

SCUF Gaming brengt gamecontrollers voor de Xbox Series-consoles uit. De Instinct en Instinct Pro zijn onderhuids vrijwel gelijk aan de officiële controllers. Ze zien er ook grotendeels hetzelfde uit, al zijn ze qua features meer te vergelijken met de duurdere Xbox Elite Series 2-controller.

SCUF komt met de Instinct voor 180 euro en de Instinct Pro voor 210 euro. Het bedrijf heeft tegenover The Verge verduidelijkt dat de nieuwe controllers tot op het moederbord hetzelfde zijn als de officiële Xbox Series-controllers. Dat betekent dat ze ook de firmware-updates van de officiële controllers zullen krijgen en de beschikking hebben over de Dynamic Latency Input-functie wat de latency via de controller moet beperken. De SCUF-controllers werken ook met de Xbox One en de pc, of via bluetooth met iOS en Android en andere platforms. De Instinct-controllers zien er ook grotendeels hetzelfde uit als de Xbox-controllers en volgens The Verge voelen ze ook hetzelfde aan.

Wat de features betreft zijn er een aantal toevoegingen. Zo heeft de Instinct Pro een switch op de achterkant onder de triggers om de travel van die triggers aanzienlijk te verkleinen tot ongeveer 0,2mm. Daarmee moet het meer aanvoelen als een muisklik. Deze duurdere Pro-versie heeft ook rubberen handgrepen aan de achterkant. De reguliere Instinct-controller mist deze twee features, maar is voor de rest identiek.

Bij beide versies zijn de behuizing, d-pad en thumbsticks te vervangen. SCUF levert bijvoorbeeld een viertal thumbsticks mee met variaties in kleuren, maar ook in afmetingen. Dit soort accessoires zijn ook bij SCUF los bij te bestellen. Het is ook mogelijk om een aangepaste versie te bestellen zonder de trilmotors, zodat de controller twintig procent lichter wordt. De aparte rumble motors van de Impulse Triggers zijn dan waarschijnlijk nog wel aanwezig. De Instinct-controllers zijn in allerlei kleuren en ontwerpen verkrijgbaar. Bepaalde kleurenopties hebben een kleine meerprijs, waarmee die versies van de Instinct Pro 230 euro kosten.

Verder beschikken beide versies over vier extra paddle-knoppen die onder het schuifje voor de batterijen of accu zijn gepositioneerd. Deze zijn te programmeren als ware het reguliere knoppen. Er zijn drie profielen op te slaan waar gebruikers met een druk op de knop tussen kunnen schakelen. Daarbij verandert elke keer de kleur van de led op de voorkant. Die zit onderaan, direct onder een speciale mute-knop die alleen werkt met een via draad aangesloten headset. Dit is niet beperkt tot gebruik met een Xbox-console; deze mute-functie werkt ook als de controller wordt gebruikt in combinatie met een pc of een smartphone.

SCUF Gaming is eind 2019 door Corsair overgenomen. Het is een in 2011 opgerichte fabrikant van modulaire gamecontrollers. Ten tijde van de overname werd benadrukt dat SCUF onder zijn eigen naam actief zou blijven en dat het bedrijf ook zijn hoofdkantoor in Atlanta zou behouden.