Corsair introduceert draadloze M75 AIR-muis en SCUF Envision-controllers voor pc

Corsair introduceert een nieuwe gamingmuis en twee draadloze controllers. De M75 AIR Wireless-gamingmuis kost 150 euro. De SCUF Envision-controllers zijn speciaal bedoeld voor pc-gamers en komen beschikbaar vanaf 150 euro.

De Corsair M75 AIR Wireless werkt via zowel een 2,4GHz-verbinding als bluetooth. Corsair voorziet de muis van een Marksman 26K-sensor, die is gebaseerd op de PMW3392 van Pixart. De sensor heeft een maximale dpi van 26.000 en kan versnellingen tot 50G aan, zo claimt de fabrikant.

De muis beschikt daarnaast over optische switches, die volgens Corsair honderd miljoen clicks meegaan. De muis weegt zestig gram en heeft een geïntegreerde accu. Het apparaat heeft daarbij een USB-C-aansluiting, waarmee de muis opgeladen worden en bedraad gebruikt kan worden. De accu zou tot 34 uur meegaan bij gebruik van de 2,4GHz-receiver. Met bluetooth bedraagt de accuduur tot honderd uur, zo claimt Corsair. De M75 AIR Wireless komt per direct beschikbaar en kost 150 euro.

SCUF Envision-controllers voor de pc

Corsair-dochterbedrijf SCUF introduceert daarnaast twee nieuwe Envision-controllers, die speciaal zijn bedoeld voor de pc. De gewone Envision is enkel bedraad bruikbaar, terwijl de Envision Pro ook draadloos te gebruiken is via een meegeleverde USB-receiver. De Envision en Envision Pro krijgen beide instelbare paddles aan de onderkant van de controller, naast meerdere programmeerbare G-knoppen onder de thumbsticks en twee extra knoppen aan de zijkanen. De controllers beschikken verder allebei over mechanische ABXY- en d-pad-knoppen, zo meldt de fabrikant.

De Pro-variant van de Envision krijgt daarnaast verstelbare triggers aan de achterkant van de controller. Daarmee kunnen gamers kiezen hoe ver ze de triggers moeten indrukken om deze te activeren. De Pro-variant heeft daarnaast gripmateriaal aan de achterkant, iets wat bij de gewone Envision ontbreekt. De Envision Pro komt beschikbaar in het grijs en wit; de gewone Envision is er alleen in het zwart.

De SCUF Envision heeft een adviesprijs van 150 euro. De Pro-variant heeft een adviesprijs van 200 euro. Beide controllers zijn vanaf nu beschikbaar.