Elgato Stream Deck krijgt betaalde-downloadwinkel

De Elgato Stream Deck krijgt een downloadwinkel met de mogelijkheid voor betaalde plug-ins, profielen en iconpacks. Dat zegt de Corsair-dochteronderneming. De betaalmogelijkheid moet later dit jaar live gaan.

Stream Deck Store van Elgato

Elgato heeft wel een downloadwinkel, maar daarin zijn betalingen niet mogelijk. Het bedrijf, onderdeel van Corsair, gaat het mogelijk maken om downloads tegen betaling aan te bieden. Exacte details over bijvoorbeeld de afdracht zijn nog niet bekend. Het bedrijf heeft twee jaar aan deze functie gewerkt, zegt general manager Julian Fest tegen The Verge.

Het voordeel voor makers van plug-ins en iconpacks is dat ze niet hun eigen betaalmethode op een eigen site hoeven te maken, maar in plaats daarvan kunnen leunen op de infrastructuur van Elgato zelf. De betaaloptie moet later dit jaar uitkomen, maar wanneer het precies zal zijn, noemt het bedrijf niet.