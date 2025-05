AVerMedia introduceert USB-capturecard met HDMI 2.1 voor 300 dollar

AVerMedia introduceert zijn eerste USB-capturecard met HDMI 2.1-ondersteuning. Het betreft een Live Gamer Ultra 2.1, die maximaal 4k60-beelden kan opnemen. De capturecard komt beschikbaar tegen een adviesprijs van 300 dollar.

De AVerMedia Live Gamer Ultra 2.1 heeft een USB 3.2 Gen2-interface met doorvoersnelheden van 10Gbit/s, zo meldt de fabrikant. De capturecard kan daarmee 4k-beelden opnemen op 60Hz. De capturecard biedt ook maximaal 4k-passthrough op 144Hz, inclusief hdr-ondersteuning en een variabele refreshrate.

Het is daarmee mogelijk om games te spelen op 4k en 144Hz, bijvoorbeeld met een pc of current-gen console, en deze beelden op 4k en 60Hz op te nemen. Ook 1080p240- en 1440p144-passthrough wordt ondersteund. Volgende week verschijnt volgens AVerMedia een firmware-update die 1440p-passthrough op 240Hz mogelijk maakt.

De Live Gamer Ultra 2.1 is hiermee een van de eerste HDMI 2.1-capturecards die werken via USB. De meeste capturecards die dergelijke features ondersteunen, zijn enkel beschikbaar als PCIe-insteekkaarten. Het apparaat komt volgens AVerMedia per direct beschikbaar en krijgt een adviesprijs van 300 dollar.