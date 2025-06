Corsair gaat modulaire verstelbare bureaus verkopen voor 800 tot 1700 euro

Corsair introduceert op de gamescom de Platform:6. Dit modulaire bureau is volgens de fabrikant bedoeld voor gamers, streamers en professionals. Corsair levert onder meer twee monitorarmen mee, die gemonteerd kunnen worden op een uitbreidbare rail. Het bureau komt in oktober uit.

De Corsair Platform:6 bestaat uit een bureaublad op een metalen onderstel, dat optioneel uitgerust kan worden met een dubbele motor zodat deze in hoogte verstelbaar is. Het blad met walnoothout-look is gemaakt van rubberhout, een boomsoort die normaal gesproken wordt vernietigd zodra de bomen geen rubber meer produceren. Hoewel hij buitenshuis snel vergaat, is deze houtsoort voor gebruik binnenshuis wel geschikt. Er komt ook een blad met een zwarte laminaatfinish beschikbaar. De bureaubladen meten 180 bij 76cm.

Het bureau wordt in drie varianten verkocht via reguliere winkels, variërend van een niet in hoogte verstelbaar model van ongeveer 800 euro tot een verstelbaar 'Creator'-topmodel onder Corsairs streamingmerk Elgato van ongeveer 1700 euro. Via Corsairs eigen website komt een configurator beschikbaar voor wie zijn eigen combinatie wil samenstellen.

Alle varianten zijn voorzien van een 'T-channel'-rail achter op het bureaublad, die onder meer ruimte biedt voor de twee meegeleverde monitorarmen, maar bijvoorbeeld ook voor een microfoonarm. Een tussenliggend model is wel in hoogte verstelbaar inclusief geheugenstanden, maar mist het bovenop gemonteerd frame dat in de Elgato-versie wel wordt meegeleverd. Daaraan kunnen bijvoorbeeld Elgato-keylights, camera's of pegboards gemonteerd worden

Optioneel kun je aan de zijkant een verlengplank van 30cm breed monteren, waarop gebruikers bijvoorbeeld een desktop-pc kunnen plaatsen. Een andere optie is het toevoegen van een verticaal 'pegboard', waar gebruikers bijvoorbeeld een rugzak en koptelefoon aan kunnen ophangen.

Aan de onderkant van het bureau zit een rek voor kabelmanagement. De doorvoer daarnaartoe wordt afgedekt met een plank in dezelfde 'topping' als de rest van het bureaublad. Een stekkerblok met USB-A- en -C-oplaadpoorten kan naar wens in het rek of aan de rail worden bevestigd.

