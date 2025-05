Corsair brengt MP600 Mini-ssd uit voor handheld-pc's zoals Steam Deck

Corsair introduceert zijn MP600 Mini-ssd. Deze krijgt een M.2-2230-formaat en is daarmee geschikt voor gebruik in dunne laptops en handheld-pc's, zoals de Steam Deck. Het bedrijf komt ook met een fullsize MP600 Core XT-ssd met qlc-nand.

Corsair brengt de MP600 Mini en Core XT per direct uit, meldt het bedrijf op dinsdag. De Mini-variant krijgt een capaciteit van 1TB aan tlc-nand. De ssd krijgt een PCIe 4.0-interface en haalt volgens de fabrikant sequentiële lees- en schrijfsnelheden van 4,8GB/s. De willekeurige lees- en schrijfsnelheden bedragen respectievelijk 1,1 miljoen en 850.000 iops.

De MP600 Mini krijgt een M.2-2230-formaat en is volgens Corsair daarmee onder meer bedoeld voor gebruik in handheld-pc's. Het bedrijf noemt daarbij onder meer de Steam Deck, die over een M.2-slot beschikt. De Steam Deck heeft echter een PCIe 3.0-interface die snelheden van maximaal 4GB/s ondersteunt. Ook de komende ASUS ROG Ally heeft een M.2-2230-slot, bleek onlangs uit een hands-on van YouTube-kanaal Dave2D.

Corsair introduceert daarnaast een MP600 Core XT, een lager gepositioneerde ssd die beschikt over qlc-nand en een M.2-2280-formaat. De ssd heeft eveneens een PCIe 4.0-interface komt beschikbaar in varianten van 1TB, 2TB en 4TB. De drive haalt volgens Corsair sequentiële lees- en schrijfsnelheden van maximaal 5GB/s en 4,4GB/s. De schrijfsnelheden liggen bij de 1TB-variant lager, op maximaal 3,5GB/s. Corsair deelt geen willekeurige snelheden van de MP600 Core XT.

De twee ssd's zijn volgens Corsair per direct beschikbaar. De MP600 Mini krijgt een adviesprijs van 125 euro. De Core XT komt beschikbaar vanaf 70 euro voor de 1TB-variant. Het 2TB-model kost 135 euro en de 4TB-variant kost 325 euro.