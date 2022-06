Corsair schaart zich onder een groeiend aantal fabrikanten die een NVMe-ssd uitbrengen met een nieuwe generatie flashcontrollers voor PCIe Gen4-drives. Niet zo lang geleden zagen we al fabrikanten als WD, Samsung en Adata pochen met modellen met sequentiële leessnelheden van rond de 7000MB/s. WD doet dat met de Black SN850 met een eigen controller, net als Samsung in de 980 PRO. Adata heeft voor de XPG S70 een controller van Innogrit gevonden, maar Corsair gebruikt een veel bekendere controller, waar we al enige tijd naar uitkeken.

In het snelste model van Corsair, de MP600 PRO, vinden we namelijk de Phison PS5018-E18. Dat is de opvolger van de PS5016-E16 die in de gewone MP600 uit 2019 zit. Waar die E16 stiekem nog een controller had voor Gen3-drives met een Gen4-interface in plaats van een Gen3-interface, is de E18 gebouwd voor de snellere standaard. Corsair levert de MP600 PRO in drie varianten, met 1TB en 2TB-opslag, waarbij die laatste in een luchtgekoelde en watergekoelde uitvoering verkrijgbaar is.

We zagen al steeds grotere heatsinks op Gen4-ssd's, omdat de drives flink warm kunnen worden onder zware belasting. Corsair gaat met de PRO Hydro X Edition echter een stapje verder en laat je de ssd aansluiten op je waterloop. Voor wie dat allemaal te gek is, is er ook de 'budget'-versie van de MP600: de MP600 CORE. We zetten budget tussen aanhalingstekens, want hoewel de drive goedkoper is dan de PRO, mag de prijs er nog altijd zijn. Wat er precies onder de heatspreader gaande is en hoe beide varianten presteren, bekijken we op de volgende pagina's.