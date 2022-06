MSI Spatium M480

MSI, bij sommigen ook bekend als Micro-Star International, kennen we natuurlijk allemaal van de moederborden, videokaarten, laptops en desktops. Sinds kort mogen we daar een nieuwe categorie aan toevoegen; het Taiwanese bedrijf is van start gegaan met de verkoop van ssd's. Uiteraard maakt MSI zelf niet uit het niets een eigen ssd-controller en een nandfabriek behoort ook nog niet tot de inventaris, dus maakt het bedrijf gebruik van een beproefd concept: aangepaste referentiemodellen verkopen.

MSI heeft drie series aangekondigd: de Spatium M480, de Spatium M470 en de M370. De twee M4x0-series hebben een PCI Express 4.0-interface, terwijl de M370 een Gen3-controller aan boord heeft. Wij ontvingen van MSI het topmodel, de M480, in een capaciteit van 2TB. Van de M480 zijn ook een 500GB-uitvoering en een drive met 1TB opslagcapaciteit beschikbaar. De M470 is enkel in 1TB- en 2TB-capaciteiten verkrijgbaar. De M370 ten slotte is er in capaciteiten van 250GB, 500GB, 1TB en 2TB.

We vergelijken de M480 van MSI in deze review met andere 2TB-drives, waarbij we natuurlijk specifiek kijken naar drives die intern (vrijwel) identiek zijn opgebouwd, zoals de Corsair MP600 Pro en de Gigabyte 7000s. De Sabrent Rocket 4 Plus hoort ook in dat rijtje thuis, maar daarvan hebben we enkel de 4TB-uitvoering getest. De M480 is inmiddels verkrijgbaar, maar enkel de 1TB is voor reële prijzen te koop. We moeten even aanstippen dat die 1TB-prijzen, vergeleken met bijvoorbeeld de 1TB-versies van de 7000s en MP600 Pro, relatief laag zijn. De 2TB-versie die wij hebben getest, is enkel bij Amazon, voor vooralsnog te veel geld te koop en de 500GB-versie wordt op het moment van schrijven nog niet gevoerd.