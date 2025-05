Ssd Best Buy Guide

In de laatste maanden hebben we maar weinig nieuwe ssd's getest in ons testlab. Mogelijk hebben fabrikanten gewacht op de nieuwe platforms van AMD en Intel om Gen5-ssd's te introduceren. Vooralsnog zijn die er niet en hebben we slechts een paar nieuwe drives voorbij zien komen. Wel zijn de prijzen volop in beweging en valt het grote aantal aanbiedingen op, vooral op NVMe-gebied.

NVMe-drives

Bij die NVMe-drives hebben we in het laatste halfjaar drie nieuwe modellen getest: de Exceria Pro van Kioxia, en de SN750 SE en SN850X van Western Digital. De Toshiba RC500-ssd en de UD70 van Silicon Power zijn uit de webwinkels verdwenen en dat lot lijkt ook de A2000 van Kingston beschoren. Ook de VPN100- en VPR100-series van Patriot, de Samsung 970 EVO (let op: de Plus-versie is nog steeds uitstekend verkrijgbaar) en Exceria Plus zijn nauwelijks nog te krijgen.

Samsungs 970 EVO Plus, de 980 en 980 Pro zijn, samen met de Kingston NV1-serie en het gros van WD's aanbod nog uitstekend verkrijgbaar.

SATA-drives

Bij de SATA-drives zijn het de Samsung 870 EVO- en QVO-drives die samen met de MX500- en BX500-series van Crucial het best verkrijgbaar zijn. Ook met de beschikbaarheid van WD-drives zul je geen problemen hebben. De 860 EVO- en Pro-ssd's zijn zo goed als verdwenen en ook de P200-drives van Patriot hebben definitief plaatsgemaakt voor de P210-modellen.

Voor de rest van 2022 worden de eerste PCIe Gen5-ssd's verwacht, die met een verdubbeling van de bandbreedte significant sneller moeten worden dan de huidige NVMe-generatie. Drives van die huidige generatie zijn zoals gezegd al zeer regelmatig in de aanbieding en bovendien zouden de prijzen van flashgeheugen, en dus ssd's, over de hele linie ook zakken.

Deel van de testopstelling voor ssd's: zo testen we het energiegebruik van NVMe-drives.