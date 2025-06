Beste 4TB-ssd's

In voorgaande edities van de Ssd Best Buy Guide deden we alleen aanbevelingen voor drives met een capaciteit van 1TB en 2TB. We hebben inmiddels een kleine twintig drives met een capaciteit van 4TB getest, waarvan we er elf tellen die én nog verkrijgbaar zijn én met onze actuele testmethode getest zijn. Daarmee hebben we nog niet alles getest wat er verkrijgbaar is, maar op basis van deze testresultaten willen we onze aanraders in deze categorie publiceren.

Net als bij de overige capaciteiten hebben we vier aanraders geselecteerd op basis van die testdata, waarbij we ons beperken tot 4TB-ssd's met PCIe Gen4-aansluiting. De beste 4TB-ssd kozen we op basis van de prijs-prestatieverhouding; de snelste (Gen4) 4TB-drive is puur gekozen op basis van de prestaties. Onze budgetaanrader is een ssd die weinig kost, maar nog wel redelijke prestaties biedt en de zuinigste drive heeft het laagste gecombineerde energiegebruik. Zo'n zuinige drive zou vooral in een laptop interessant zijn om de accuduur extra te rekken. Om de aanraders in elke categorie te bepalen, kijken we naar de individuele benchmarks en de indexcijfers. Die laatste hebben we voor het gemak zichtbaar gemaakt; alle losse benchmarks kun je in in het uitklapmenu terugvinden. Bij de indexcijfers zie je ook de actuele prijs per terabyte van alle verkrijgbare drives; zowel de laagste prijs als de verkrijgbaarheid laten we meetellen in het kostenplaatje.

Ben je op zoek naar een ssd voor in je PS5, let dan op de koeling. Van de meeste besproken ssd's zijn versies met en zonder heatsink verkrijgbaar en voor de PS5 is een heatsink van maximaal 11,25mm hoog vereist. Ook ondersteunt de PS5 geen host memory buffer, een techniek die een dram-chip op de ssd uitspaart. Ssd's zonder dram en met hmb-ondersteuning zijn niet geschikt voor de PS5. Beide Lexar-drives, de SN5000, de NV2 en de Transcend-drive vallen hierdoor af. De uitvoeringen mét heatsink van de WD SN850X en Samsung 990 Pro zijn goede keuzes voor de PS5.

Updates 4-6-2025 - We hebben de Kingston NV3 toegevoegd; we hebben het aanbod gecheckt en dit zijn nog steeds onze aanraders.

13-3-2025 - We hebben de budgetaanrader vervangen.

9-12-2024 - Dit is de eerste versie van de 4TB-BBG.

Beste 4TB-ssd Lexar NQ790 4TB M.2 80mm • PCI-e 4.0 x4 3.5 van 5 sterren (2 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 217,- € 214,90 bij Megekko Bekijk alle prijzen Lexar heeft zich in relatief korte tijd geherpositioneerd als merk en heeft in veel segmenten een aantrekkelijk model. Voor de beste prijs-prestatieverhouding komen we bij de NQ790 uit, net als bij de 2TB-categorie. Je kunt namelijk moeilijk heen om de lage prjis - al is dat natuurlijk relatief bij een 4TB-model - in combinatie met de goede prestaties. Tot nu toe moest je een qlc-drive mijden als je iets om de prestaties bij zwaarder gebruik gaf, maar de nieuwste ssd's met dit geheugentype springen daar steeds slimmer mee om. Als je de ssd voor de eerste keer vult met grote hoeveelheden data, is het verstandig om dat in batches van zo'n 75GB te doen met korte pauzes ertussenin, maar in het dagelijks gebruik zul je niet gauw tegen de beperkingen ervan aanlopen. Deze NQ790-drive komt dan ook in vrijwel alle benchmarks als een van de snelste naar voren. Lees de volledige review: Lexar NQ790: bijna hetzelfde, maar toch anders

De prestaties samengevat

In onderstaande grafieken vind je de indexcijfers voor normaal of licht gebruik en het indexcijfer voor zwaar gebruik. De indexcijfers zijn opgebouwd uit een gewogen gemiddelde van alle tests. We hanteren ook een berekening voor het gemiddeld opgenomen vermogen. Dat is een afspiegeling van normaal gebruik: een mix van 3 uur idle plus 10 minuten sequentiële en 30 minuten random activiteit.