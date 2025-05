De WD Blue SN5000 is niet bedoeld als snelle systeemschijf voor bleeding edge-game-pc's, maar wel als betaalbare, grote drive voor de doorsnee gebruiker. De meeste enthousiastelingen zullen namelijk hard wegrennen als ze zien dat de 4TB-drive die we getest hebben, die 4TB met behulp van qlc-nand realiseert. Daar gaan we dieper op in, maar om met de deur in huis te vallen: die qlc-chips zijn zo gek niet, zoals we in de loop van het benchmarken hebben ontdekt.

De WD Blue-serie is bedoeld voor het mainstream publiek. Voor de diehards heeft WD de Black-serie, met bijvoorbeeld het huidige topmodel (voor Gen4-drives) in de vorm van de WD Black SN850X. In het Blue-segment waren voorheen drives als de SN570 en diens opvolger, de SN580, populair als budgetvriendelijke opties. Sterker nog, die laatste is ook op het moment van schrijven nog een budgetaanrader in het 1TB-segment in onze Ssd Best Buy Guide. De SN5000 lijkt een opvolger van die serie te zijn, al heeft WD niet voor de wellicht logische naam SN590 gekozen, maar is het direct de duizendtallen ingedoken.

De WD Blue SN5000-serie wordt in vier capaciteiten geproduceerd, maar die zijn niet alle vier direct vergelijkbaar. Ons model heeft namelijk die 'gevreesde' qlc-nandchips aan boord, terwijl de kleinere varianten met het vertrouwdere tlc-nand zijn uitgerust. Die kleinere varianten van 500GB, 1TB en 2TB zijn echter nog niet verkrijgbaar. Interessant, want zegt WD daarmee dat 4TB de belangrijkste capaciteit voor ssd's is? Hoe het ook zij, we hebben de 4TB-drive getest, en wanneer we de 1TB- en 2TB-varianten bemachtigen, voegen we de testresultaten toe. De prijzen van de drives zijn nog een beetje een rommeltje: in de Pricewatch zagen we even een wel heel schappelijke prijs van 78 euro voor de 2TB-drive, maar die is inmiddels ongeveer 160 euro. De 1TB-drive kost pakweg 90 euro en onze 4TB-variant kost afgerond 320 euro. Dat is in alle gevallen nog fors duurder dan concurrerende drives, maar de 'straatprijs' zal nog wel wat bijtrekken, verwachten we. Eerst maar eens zien hoe die qlc-chips presteren.